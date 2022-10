La jornada final del Clausura 2022 se jugará este domingo en el cual se decidirá al equipo campeón del segundo torneo del año. De la misma manera, algunos clubes miran la tabla acumulada para saber si clasifican a un torneo internacional (Copa Libertadores o Sudamericana) y el equipo que jugará la revalidación.

En tal sentido, Alianza Lima vs. ADT, Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y Melgar vs. Alianza Atlético se jugará en simultáneo el 30 de octubre a las 3 p. m. en el Alejandro Villanueva, Estadio Alberto Gallardo y Monumental de la UNSA, respectivamente. Estos encuentros se jugarán para saber al equipo que alzará el Clausura y si habrá final directa o una semifinal.

En el mismo horario y día, se disputarán el USMP vs. Cienciano y Carlos Stein vs. Binacional. El elenco carlista y el cuadro santo están descendidos, pero el equipo cusqueño y el club de Juliaca luchan por un cupo a la Sudamericana. Aunque, los escenarios de estos compromisos todavía no han sido confirmados.

Por otra parte, el UTC vs. Universitario iniciará esta última jornada el viernes 28 de octubre a las 3:30 p. m. en el Estadio Héroes de San Ramón. El conjunto merengue está cerca de asegurar su pase a la Copa Sudamericana, mientras que la escuadra cajamarquina no tiene chances de clasificar a algún torneo.

Después, el sábado 29 se jugará el César Vallejo vs. Deportivo Municipal a la 1 p. m. en el Mansiche. Asimismo, Cantolao vs. Ayacucho FC y Sport Huancayo vs. Sport Boys se jugarán a las 3:30 p. m. en el Iván Elías Moreno e IPD de Huancayo, respectivamente. La ‘Misilera’ busca al menos un empate para salvarse por completo de la baja.

La jornada final del Clausura se jugará el 30 de octubre. Foto: Liga 1.

Tabla del Torneo Clausura

Tabla del Acumulado