Rubén Herrera Castro presidente de la Liga Deportiva Departamental de Junín en representación de la Federación Peruana de Fútbol (FPP) entregó un testimonio a Kevin Serna por haber hecho el mejor gol de la Liga 1 Betsson 2023. Este fue calificado como un acontecimiento histórico luego que ADT lograra su clasificación a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el jugador tendrá que despedirse del cuadro representativo de La perla de los Andes, ya que se confirmó su pase al Alianza Lima, club en el que jugará el 2024

Precisamente por ello, al culminar el encuentro tuvo una emotiva despedida de la hinchada con quienes se tomó fotos del recuerdo y luego estampó un beso en el escudo del club celeste.

Sin embargo, el pobre empate conseguido en casa por el ADT de Tarma trajo una tarde para el olvido. Los tarmeños no supieron como vencer al Carlos A. Manucci a pesar de las claras ocasiones de gol que no supieron aprovechar como local. El rival jugó sin ninguna presión, ya que no se jugaba su pase a algún torneo internacional ni tampoco su baja. Janio Pósito frente al golero Manuel Heredia no calculó. Kevin Serna solo frente al golero tarmeño, la pico mucho y no concretó. A los 12´ otra clara ocasión que Pósito desperdicia. El partido fue parejo y culmina con el marcador en blanco la primera mitad.

En el periodo complementario, ADT salío decidido pero sin ideas en el medio campo. Franco Navarro realiza variantes que no le resultaron.La desesperación y la ansiedad fue uno de los factores del bajo nivel del conjunto tarmeño. Con el pitazo final de Jordi Espinoza culmina el partido con el 0 a 0 y decepción en la afición tarmeña. Luego del partido, Franco Navarro anunció su decisión que no seguirá dirigiendo al club tarmeño. Todo indica que volverá a UTC.