Alianza Lima ya está en la región Junín y hoy jugará ante el Vendaval Celeste en un partido histórico, más para el equipo tarmeño. Y es que por primera vez en la historia del ADT en el fútbol profesional, el equipo de casa hoy viernes 1 de marzo a las 15:00 horas por la Fecha 6 de la Liga 1, jugará sin público.

El estadio Unión Tarma estará vacío por la determinación de la Comisión Disciplinaria de la FPF, ya que la apelación no prosperó. Uno de los ingredientes del partido es la presencia de Kevin Serna ex ADT ahora vistiendo la casaquilla aliancista y también de Marco Huamán ex Sport Huancayo, ambos de excelente campaña la temporada 2023.

¿Cómo llegan?

El “Vendaval Celeste” con 5 puntos en el treceavo lugar y los íntimos en el cuarto puesto con 12 puntos. Ambos llegan motivados tras los resultados anteriores. Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos y dejó un abultado marcador de 5 goles 1.

Mientras que, el ADT empató con Atlético Grau 2 a 2.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Carlos Desio no está contento con empate del ADT ante Atlético Grau en Sullana

Asientos improvisados

Las viviendas colindantes al estadio municipal serán los escenarios de rigos y desde ya los propietarios de las viviendas hacen su agosto cobrando 50 soles para reservar su asiento y desde donde podrán observar el partido.

ADT sale con Pedro Díaz, Gianfranco Falconi, Gu Rum Choi, Alex Rambal, John Narváez, Yimy Gamero, Edson Aubert, Ángel Quiñonez, Fernando Bersano, Víctor Cedrón y Janio Pósito. Alianza Lima también con su equipo titular con Franco Saravia, Jiovany Ramos, Renzo Garcés, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Franco Zanelatto, Cecilio Waterman y Hernán Barcos. Arbitro: Augusto Menéndez.