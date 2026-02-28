Los albos, con la mentalidad puesta en buscar la recuperación, viajan hoy a la ciudad de Cutervo para enfrentar a su similar de Comerciantes Unidos por la 5ta. fecha del Torneo Apertura.

El partido se juega este domingo en el Estadio Juan Maldonado, bajo la conducción del árbitro Augusto Menéndrez, teniendo en el VAR, al referí Alejandro Villanueva.

A RECUPERARSE

Atlético Grau está actualmente en una situación apremiante, con solo un punto obtenido en 4 partidos y ubicado en el sótano de la tabla de posiciones y la hinchada espera que comience la recuperación.

El técnico Ángel Comizzo tendrá que implantar una nueva táctica, mayormente ofensiva, pues solo ha conseguido un gol en los 360 minutos jugados. Una derrota lo pondría entre las cuerdas para continuar al mando en el equipo “Patrimonio de Piura”.