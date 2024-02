A escasos dos días para el trascendental partido ante el Campeón 2023, Universitario de Deportes, la escuadra de Atlético Grau entrena fuerte para traerse un buen resultado de su visita al estadio Monumental de Ate.

Este partido entre albos y “Cremas” se jugará a partir de las ocho de la noche por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga 1-Te Apuesto, donde el equipo que dirige el argentino Ángel Comizzo, tiene que sacarse la espina del primer partido donde a duras penas empató a un gol, jugando de local ante Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36.

RIVAL

Grau realiza sus entrenamientos pensando en el rival, y las táctica que empleará para enfrentar a la “Máquina” de Universitario, que en su debut goleó 4-0 al Carlos A. Manucci, jugando en el estadio Mansiche de Trujillo. Un partido de pronóstico reservado

En tanto el plantel “merengue” quiere seguir ganando, pensando en lograr los puntos necesarios, y que al final el título no le sea esquivo, en el año que cumple su centenario de fundación. No tiene bajas, salvó el suspendido Alex Valera, que no será de la partida.

El cotejo por la segunda fecha en el estadio Monumental de Ate en Lima, tendrá un lleno total, donde ya se tiene vendidas más de 50 mil entradas.