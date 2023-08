Luego de la derrota por la mínima diferencia ante Alianza Lima, los “Churres” señalaron que no se están dando las cosas, pero que depende de ellos mismos salir de esta mala racha.

El técnico Ágapo Gonzáles, analizó la derrota e indicó que tuvieron un primer tiempo con muchas posibilidades para anotar, “creo que nos faltó más confianza y seguridad. Nos faltó un poco más de carácter y tratar de hacer el gol, la expulsión de Guzmán nos afectó, nos complicó atrás”, dijo el estratega.

DEPENDEN DE ELLOS

Por su parte el defensa del Vendaval, Aldair Peleche, enfatizó que todo depende de ellos mismos para salir de los últimos lugares de la tabla., “Estamos encontrando los caminos para jugar bien y salir de la mala racha, por ahí quisimos mantener el cero, pero tampoco se pudo. Nos vamos tranquilos porque creo que este es el camino para sacar las cosas adelante y poder sumar y alejarnos de abajo, pero depende de nosotros y los resultados que tengamos ”.