Fe y confianza. El Sport Huancayo, a la 1:15 de la tarde tiene la gran oportunidad de sumar de a tres jugando de local en el Coloso de Ocopilla ante el Sport Boys del Callao, que no atraviesa por buen momento ante la renuncia de su técnico Cristian Paulucci por mejores ofertas en el extranjero.

En el conjunto wanka todo es confianza y esperan conseguir una victoria para seguir en la lucha.

Richard Pellejero ya tiene la fórmula y el sistema que le viene dando resultado hasta el momento, es decir saltaría al gramado de Ocopilla con Ángel Zamudio en el pórtico, en la línea de fondo Johan Madrid, Alán Pérez, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles.

Como pívots, Ricardo Salcedo y Edu Villar; en el medio campo Enzo Fernández, Javier Sanguinetti y Piero Magallanes y como punta Marlon de Jesús.

Por la tienda rosada el técnico interino Guillermo Vásquez aun no ha diseñado el once, per se descuenta la presencia de sus referentes el golero Steven Rivadeneyra, el defensa central Rodrigo colombo ex Sport Huancayo, también los extremos Oslimg Mora y Alejandro Hohberg que vistió las casaquillas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.