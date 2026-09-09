FBC Melgar se mantiene entre los primeros lugares de la Liga 1 Te Apuesto, según las tablas actualizadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tras la fecha 8 del Torneo Clausura.

En la tabla del Clausura, el conjunto rojinegro ocupa la quinta posición con 14 puntos, producto de 8 partidos disputados y una diferencia de gol de +6. Comparte esa cifra con Sport Boys, aunque queda por delante. El liderato lo tiene Deportivo Garcilaso, con 19 unidades, seguido de Universitario con 17, Alianza Atlético con 16 y Cusco FC con 15.

Por su parte, en el Acumulado, el Dominó se ubica en el cuarto lugar con 42 puntos, tras 25 fechas jugadas y una diferencia de gol +15. El equipo arequipeño está a solo tres puntos de Deportivo Garcilaso (45), a 4 de Universitario (46) y a 11 del líder Alianza Lima (53).

Lo que se viene para Melgar es que en la próxima fecha se enfrentará a Cusco FC de visita, el viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas. El encuentro será en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Ese mismo fin de semana se jugarán otros dos partidos de la jornada 9: Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Sport Boys vs. Garcilaso.

Cabe mencionar que Melgar pelea en la parte alta de ambas tablas, mientras que la zona baja del Acumulado la ocupan ADT, con 21 puntos, y UTC, con 10 unidades.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Tabla del Acumulado de la Liga 1 Te Apuesto.