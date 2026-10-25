Del primer al octavo lugar del Torneo Clausura solo existen 6 puntos de diferencia a falta de 4 fechas para concluir la segunda parte de la Liga 1 2026, y el FBC Melgar no tiene margen de error, debido a que uno de estos partidos será de visitante ante Sport Huancayo, líder absoluto del Clausura tras su victoria ante Alianza Atlético.

La victoria de visita ante UTC deja con bastantes posibilidades a los rojinegros, que el 29 de octubre recibirán a Comerciantes Unidos, relegado en la media tabla.

Para la fecha 15, Melgar tendrá el partido clave del año, cuando tenga que visitar a Sport Huancayo, que terminará esta fecha como único líder del Clausura, tras la derrota de Sporting Cristal en Cusco. De salir airoso de este encuentro, el rojinegro tendrá su vista puesta en el partido de local ante Juan Pablo II en calidad de local por la penúltima fecha.

En la última fecha del Clausura, el ‘Dominó’ visitará al Alianza Atlético de Sullana. El cuadro arequipeño también mirará de reojo la tabla acumulada, en la cual suma 53 puntos y lo ubica dentro de los cuatro primeros lugares, lo que podría darle la oportunidad de disputar un play-off en caso de que no pueda ganar el Torneo Clausura.

Sobre las lesiones de Bernardo Cuesta y Walter Tandazo, ambos futbolistas fueron sometidos a estudios la tarde del sábado; los resultados determinarán si estarán en condiciones de disputar el próximo partido.