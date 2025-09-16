Sin margen de error. Dando inicio a la Fecha 9 del Clausura, hoy martes 16 a las 15:00 horas el “Vendaval Celeste” tiene la gran oportunidad de sumar de a tres enfrentando al UTC de Cajamarca para ir saliendo de una zona muy cerca del descenso. En la tabla del acumulado, ADT cuenta con 31 puntos y UTC con 21 unidades.

En sus encuentros previos, el conjunto tarmeño perdió ante Atlético Grau por dos goles a cero, y previamente igualó con el arequipeño Melgar con dos unidades cada uno.

Todo está claro para el partido de hoy. El Vendaval Celeste, con el aliento de su público que nunca los deja, saldrá al gramado del Unión Tarma, con el sistema ya conocido 3-5-2, es decir, con Carlos Grados en partido en la línea de fondo como con John Narváez, Gustavo Dulanto y Gu Rum Choi, como pívots Gerson Barreto y Axel Moyano, como extremos Carlos Cabello y Fernando Bersano como enganche Ademar Robles y como puntas Adrián Fernández y Joao Rojas.

Por su parte el “Gavilán Norteño” cuenta también con sus referentes como el arquero Diego Campos, el extremo derecho Brandon Palacios y el delantero Jarlin Quintero.

El duelo entre tarmeños y cajamarquinos será conducido por el juez principal Víctor Cori.