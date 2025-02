La Estadio de la “Ciudad incontrastable” fue el escenario del inicio del Torneo Apertura de la Liga 1-2025, donde el cuadro local Sport Huancayo ganó por 2-1 a Alianza Atlético de Sullana.

Los goles fueron obra de Janio Pósito a los 30 minutos y Miguel Carranza (45), mientras Christian Vásquez descontó para los norteños a los 50 minutos. En la próxima fecha el equipo “Churre” jugará de local ante Alianza Lima, el sábado 15 a las 3:30 pm. en el Estadio Mansiche de Trujillo.

FUE MEJOR

El cuadro local desde el inicio del cotejo tomaron el control de las acciones, pero les costó mucho hacer daño en ataque por tomar malas imprecisiones.

Recién a los 30 minutos, Janio Posito se hace presente en el marcador, luego de un remate cruzado de Ronald Huaccha que pegó en el horizontal y debajo del arco sólo atinó a empujar el balón en el pórtico de Diego Melián.

La reacción vino por parte de los dirigidos por Gerardo Ameli, que comenzaron a inquietar la valla huancaína defendida por Solís, pero sin fortuna. Hasta que a los 45+1´ Miguel Carranza de excelente remate, tras buena habilitación de Fernández, venció la valla sullanera.

Para la segunda parcial, los “Churres” salieron más decididos y lograron acortar por parte de Cristhian Vásquez desde fuera del área. Siguieron insistiendo, pero no pudo lograr el empate.

NO MERECIMOS PERDER

Para el jugador Jeremy Canela, fue un partido disputado de igual a igual y que no se merecieron perder. “ Lamento la caída frente a Sport Huancayo en el debut, merecimos algo por lo que hicimos en el campo ante los locales ”.