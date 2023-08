A darle vuelta a la página. En Carlos A. Mannucci no hay tiempo para lamentos por la derrota ante UTC (2 a 0) y se enfocan en el choque de este miércoles 16 de agosto ante Cusco FC.

El duelo ante el cuadro “Dorado” ha sido programado para las 5:30 de la tarde en el Estadio Mansiche, por la jornada 9 del Torneo Clausura.

A ganar

El DT tricolor, Mario Viera, ya piensa en el choque ante Cusco FC y sabe que en casa tienen que sumar todo para seguir luchando para llegar a una copa internacional a fin de año.

“No podemos dejar pasar la posibilidad que tenemos como locales. Si bien es cierto, no tenemos el calor o la altura como aliados, pero nuestra localía está en nuestro ADN. No debemos desaprovechar la oportunidad con un rival directo como Cusco FC”, apuntó Viera en conferencia de prensa, en donde también dijo que no mira la tabla acumulada.

Si bien los tricolores se ubican en la octava casilla del acumulado de la Liga 1 con 37 puntos, le pisan los talones Deportivo Garcilaso (36), Cienciano (36) y ADT (35).

Las entradas

La directiva carlista espera que la hinchada acuda en masa al Mansiche ante un rival directo en el acumulado por clasificar a un torneo internacional.

Los precios de las entradas ya se venden vía Joinnus: S/ 25 (butaca), S/ 20 (occidente) y S/ 15 (oriente).

“¡Te esperamos en el Mansiche!”, es el mensaje carlista.