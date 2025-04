En las última fechas, los hinchas de Alianza Atlético terminan con desazón, por lo mal que viene jugando el equipo y aún más ahora que está en la zona baja (puesto 13) con solo 7 puntos, y este sábado jugará de local ante Sporting Cristal.

Su técnico Gerardo Ameli, sabe que el equipo no levanta cabeza, la preocupación es enorme, y necesita sumar puntos para no acercarse a la zona de descenso, donde está a sólo 1 punto.

BRONCA

Luego del partido que perdieron en Chongoyape, el técnico Ameli mostró su amargura y señaló “Frustración de haber perdido, nos quedamos con desazón, tristes y con bronca, hay que pensar por qué no podemos ser ese equipo que queremos, durante más tiempo ”.

Más adelante manifestó, “no se jugó bien, no fuimos inteligentes, me queda analizar y trabajar en función a eso rápido, porque tenemos el sábado un partido difícil ante Sporting Cristal y no podemos dar ninguna ventaja”.

Por su parte el portero albiceleste Diego Melián también lamentó la derrota y dijo que habrá que corregir a la brevedad.

“ Terminamos con una calentura muy grande, habrá que corregir muchas cosas, vamos a ver qué se puede mejorar para ser el equipo que queremos ser siempre y sabemos que vamos a salir adelante ”, aseguró el arquero.

CON CRISTAL

Cabe señalar que los “Churres” no ganan desde la fecha 4, cuando goleó 4-1 a Binacional, luego empató 0-0 ante UTC, perdieron 2-4 con Cusco FC (de local) y con Juan Pablo II por 1-0.

En la próxima jornada jugarán ante Sporting Cristal el sábado 19 a las 3:30 pm. en el Estadio Campeones del 36, pero al ser considerado un cotejo de alto riesgo, lo tendría que jugar en el Mansiche de Trujillo, pero como está vetado también, posiblemente lo haga en el Nacional en Lima.