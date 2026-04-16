Partido de alto voltaje. Sport Huancayo se trajo un valioso empate 2-2 de su visita a UTC en Cajamarca, en un choque donde hubo de todo: golazos, reacción sobre la hora y hasta una expulsión que calentó más el cierre.

Primer golpe

Desde el arranque, ambos salieron a proponer, con juego asociado y llegadas que hacían temblar las áreas. El Rojo Matador avisó temprano: a los 14’, Nahuel Luján sacó un misil desde fuera del área que pasó rozando el arco cajamarquino. El partido era parejo, de ida y vuelta, sin dueño claro.

Pero a los 34’, el cuadro huancaíno golpeó primero. Marcelo Gaona se proyectó por la banda y metió un centro venenoso que cruzó toda el área. Yorleys Mena apareció como un ‘9’ de raza y, con zurda letal, la mandó a guardar. Gol y festejo visitante. Sin embargo, la alegría duró poco: el ex rojo Marcos Lliuya armó la jugada, combinó con Dilan Caro y dejó servido el balón para Marlon de Jesús, que no perdonó y puso el empate.

Sellan empate

En el complemento, el trámite se volvió más friccionado, con mucha disputa en el mediocampo. UTC empujaba y Huancayo respondía de contra. Jeremy Rostaing probó de lejos y obligó a Ángelo Campos a lucirse bajo los tres palos.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe local. A los 88’, tiro de esquina, centro preciso de Lliuya y Bruno Duarte se elevó para clavar un cabezazo letal. Golpe duro para la visita. Pero este Rojo no se rinde: en la siguiente jugada, Hugo Ángeles desbordó por izquierda y lanzó un centro medido que Franco Caballero conectó de cabeza para el 2-2 definitivo.

En los descuentos, Rostaing vio la roja por doble amarilla, poniendo más picante al cierre. Pitazo final y reparto de puntos en un duelo electrizante. Huancayo sumó con carácter en plaza complicada.