La Liga 1 avanza y la séptima fecha del Torneo Apertura llegó a su final, dejando ciertos cambios en la clasificación en busca de ocupar el primer puesto. Alianza Lima, que venía como líder absoluto, cedió su lugar a Los Chankas, quienes van en lo más alto por una mejor contabilización de goles. Curiosamente, son los dos únicos equipos invictos (cinco triunfos y dos empates).
A la vez, Universitario confirmó que no da por perdida la posibilidad de alcanzar la cima y sabe que si mantiene la diferencia de tres puntos con los “Íntimos”, el clásico será decisivo para comandar la tabla de nuevo. Respecto a Sporting Cristal, se lavó la cara con dos festejos seguidos en casa, pero el margen de error es mínimo.
Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura
Esta es la lista de resultados de la séptima jornada del Torneo Apertura, que dejó algunos resultados sorpresivos:
- FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos
- Sport Huancayo 0-1 ADT
- Juan Pablo II 2-3 Los Chankas
- Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima
- Universitario 2-0 UTC
- Sporting Cristal 3-0 Sport Boys
- Melgar 0-0 Atlético Grau
- Alianza Atlético 3-0 CD Moquegua
Tabla de posiciones Torneo Apertura
Revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura al culminar la séptima fecha:
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Los Chankas
|7
|5
|2
|0
|17
|+6
|2.
|Alianza Lima
|7
|5
|2
|0
|17
|+6
|3.
|Universitario
|7
|4
|2
|1
|14
|+4
|4.
|Cienciano
|7
|4
|1
|2
|13
|+6
|5.
|UTC
|7
|4
|1
|2
|13
|+2
|6.
|Sporting Cristal
|7
|3
|2
|2
|11
|+5
|7.
|Melgar
|7
|3
|1
|3
|10
|+2
|8.
|Comerciantes Unidos
|7
|3
|1
|3
|10
|0
|9.
|Juan Pablo II
|7
|3
|1
|3
|10
|-5
|10.
|Alianza Atlético
|7
|2
|3
|2
|9
|+1
|11.
|ADT
|7
|2
|2
|3
|8
|-2
|12.
|Sport Huancayo
|7
|2
|1
|4
|7
|-1
|13
|Cusco FC
|7
|2
|1
|4
|7
|-1
|14.
|CD Moquegua
|7
|2
|1
|4
|7
|-7
|15.
|Deportivo Garcilaso
|7
|1
|3
|3
|6
|-2
|16.
|FC Cajamarca
|7
|1
|2
|4
|5
|-3
|17.
|Atlético Grau
|7
|1
|2
|4
|5
|-5
|18.
|Sport Boys
|7
|1
|2
|4
|5
|-6
Programación fecha 8 del Torneo Apertura
A continuación, echa un vistazo a cómo se jugará la octava fecha del Torneo Apertura antes de la pausa por la Fecha FIFA.
Viernes 20 de marzo
- 3:30 p. m. - ADT vs. Melgar
- 7:30 p. m. - Cienciano vs. FC Cajamarca
Sábado 21 de marzo
- 11:00 a. m. - CD Moquegua - Cusco FC
- 1:15 p. m. - Comerciantes Unidos vs. Universitario
- 3:30 p. m. - Los Chankas vs. Sporting Cristal
- 6:30 p. m. - Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Domingo 22 de marzo
- 1:00 p. m. - UTC vs. Alianza Atlético
- 3:30 p. m. - Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso
- 6:00 p. m. - Sport Boys vs. Sport Huancayo