Así va la tabla de posiciones de la Liga 1 tras la séptima fecha. (Foto: Composición Correo).
Así va la tabla de posiciones de la Liga 1 tras la séptima fecha. (Foto: Composición Correo).

La Liga 1 avanza y la séptima fecha del Torneo Apertura llegó a su final, dejando ciertos cambios en la clasificación en busca de ocupar el primer puesto. Alianza Lima, que venía como líder absoluto, cedió su lugar a Los Chankas, quienes van en lo más alto por una mejor contabilización de goles. Curiosamente, son los dos únicos equipos invictos (cinco triunfos y dos empates).

A la vez, Universitario confirmó que no da por perdida la posibilidad de alcanzar la cima y sabe que si mantiene la diferencia de tres puntos con los “Íntimos”, el clásico será decisivo para comandar la tabla de nuevo. Respecto a Sporting Cristal, se lavó la cara con dos festejos seguidos en casa, pero el margen de error es mínimo.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura

Esta es la lista de resultados de la séptima jornada del Torneo Apertura, que dejó algunos resultados sorpresivos:

  • FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos
  • Sport Huancayo 0-1 ADT
  • Juan Pablo II 2-3 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima
  • Universitario 2-0 UTC
  • Sporting Cristal 3-0 Sport Boys
  • Melgar 0-0 Atlético Grau
  • Alianza Atlético 3-0 CD Moquegua

Tabla de posiciones Torneo Apertura

Revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura al culminar la séptima fecha:

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Los Chankas752017+6
2.Alianza Lima752017+6
3.Universitario742114+4
4.Cienciano741213+6
5.UTC741213+2
6.Sporting Cristal732211+5
7.Melgar731310+2
8.Comerciantes Unidos7313100
9.Juan Pablo II731310-5
10.Alianza Atlético72329+1
11.ADT72238-2
12.Sport Huancayo72147-1
13Cusco FC72147-1
14.CD Moquegua72147-7
15.Deportivo Garcilaso71336-2
16.FC Cajamarca71245-3
17.Atlético Grau71245-5
18.Sport Boys71245-6

Programación fecha 8 del Torneo Apertura

A continuación, echa un vistazo a cómo se jugará la octava fecha del Torneo Apertura antes de la pausa por la Fecha FIFA.

Viernes 20 de marzo

  • 3:30 p. m. - ADT vs. Melgar
  • 7:30 p. m. - Cienciano vs. FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

  • 11:00 a. m. - CD Moquegua - Cusco FC
  • 1:15 p. m. - Comerciantes Unidos vs. Universitario
  • 3:30 p. m. - Los Chankas vs. Sporting Cristal
  • 6:30 p. m. - Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Domingo 22 de marzo

  • 1:00 p. m. - UTC vs. Alianza Atlético
  • 3:30 p. m. - Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso
  • 6:00 p. m. - Sport Boys vs. Sport Huancayo

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