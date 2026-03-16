La Liga 1 avanza y la séptima fecha del Torneo Apertura llegó a su final, dejando ciertos cambios en la clasificación en busca de ocupar el primer puesto. Alianza Lima, que venía como líder absoluto, cedió su lugar a Los Chankas, quienes van en lo más alto por una mejor contabilización de goles. Curiosamente, son los dos únicos equipos invictos (cinco triunfos y dos empates).

A la vez, Universitario confirmó que no da por perdida la posibilidad de alcanzar la cima y sabe que si mantiene la diferencia de tres puntos con los “Íntimos”, el clásico será decisivo para comandar la tabla de nuevo. Respecto a Sporting Cristal, se lavó la cara con dos festejos seguidos en casa, pero el margen de error es mínimo.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura

Esta es la lista de resultados de la séptima jornada del Torneo Apertura, que dejó algunos resultados sorpresivos:

FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos

Sport Huancayo 0-1 ADT

Juan Pablo II 2-3 Los Chankas

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima

Universitario 2-0 UTC

2-0 UTC Sporting Cristal 3-0 Sport Boys

3-0 Sport Boys Melgar 0-0 Atlético Grau

Alianza Atlético 3-0 CD Moquegua

Tabla de posiciones Torneo Apertura

Revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura al culminar la séptima fecha:

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Los Chankas 7 5 2 0 17 +6 2. Alianza Lima 7 5 2 0 17 +6 3. Universitario 7 4 2 1 14 +4 4. Cienciano 7 4 1 2 13 +6 5. UTC 7 4 1 2 13 +2 6. Sporting Cristal 7 3 2 2 11 +5 7. Melgar 7 3 1 3 10 +2 8. Comerciantes Unidos 7 3 1 3 10 0 9. Juan Pablo II 7 3 1 3 10 -5 10. Alianza Atlético 7 2 3 2 9 +1 11. ADT 7 2 2 3 8 -2 12. Sport Huancayo 7 2 1 4 7 -1 13 Cusco FC 7 2 1 4 7 -1 14. CD Moquegua 7 2 1 4 7 -7 15. Deportivo Garcilaso 7 1 3 3 6 -2 16. FC Cajamarca 7 1 2 4 5 -3 17. Atlético Grau 7 1 2 4 5 -5 18. Sport Boys 7 1 2 4 5 -6

Programación fecha 8 del Torneo Apertura

A continuación, echa un vistazo a cómo se jugará la octava fecha del Torneo Apertura antes de la pausa por la Fecha FIFA.

Viernes 20 de marzo

3:30 p. m. - ADT vs. Melgar

7:30 p. m. - Cienciano vs. FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

11:00 a. m. - CD Moquegua - Cusco FC

1:15 p. m. - Comerciantes Unidos vs. Universitario

3:30 p. m. - Los Chankas vs. Sporting Cristal

6:30 p. m. - Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Domingo 22 de marzo