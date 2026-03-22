En medio de las críticas, Pablo Guede pidió tiempo para que Alianza Lima pueda mostrar mejores resultados colectivos que se vean reflejados en la tabla. Y así fue. Durante la octava fecha del Torneo Apertura, el cuadro íntimo venció por 2-0 a Juan Pablo II y no se baja del liderato por una pequeña diferencia de goles. En un duelo muy cerrado, Eryc Castillo fue esencial con un doblete (63’ y 92’).

Tabla de posiciones Torneo Apertura

A falta de culminar la octava fecha, así está la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Alianza Lima 8 6 2 0 20 +8 2. Los Chankas 8 6 2 0 20 +7 3. Cienciano 8 5 1 2 16 +9 4. Universitario 8 4 3 1 15 +4 5. UTC 7 4 1 2 13 +2 6. Sporting Cristal 8 3 2 3 11 +4 7. Melgar 8 3 2 3 11 +2 8. Comerciantes Unidos 8 3 2 3 11 0 9. Cusco FC 8 3 1 4 10 0 10. Juan Pablo II 8 3 1 4 10 -7 11. Alianza Atlético 7 2 2 3 9 +1 12. ADT 8 2 3 3 9 -2 13 Sport Huancayo 7 2 1 4 7 -1 14. CD Moquegua 8 2 1 5 7 -8 15. Deportivo Garcilaso 7 1 3 3 6 -2 16. Atlético Grau 7 1 2 4 5 -5 17. FC Cajamarca 8 1 2 5 5 -6 18. Sport Boys 7 1 2 4 5 -6

Los Chankas vs. Sporting Cristal: resumen

Por su parte, Los Chankas, que también siguen en la punta, volvieron a hacer gala de su poderío en Andahuaylas (cuarto triunfo al hilo) y derrotaron por 3-2 a Sporting Cristal. Jarlin Quintero (12′), Franco Torres (35′) y Abdiel Ayarza (79′) anotaron; mientras que Miguel Araujo (41′) y Luis Iberico (97′) descontaron. La ilusión de los “Guerreros” va en aumento.

Ver resumen Universitario vs. Comerciantes Unidos

En tanto, Universitario de Deportes perdió el estilo por el cual fue dominador en la Liga 1 y el tetracampeonato parece complicado. Bajo las órdenes de un reprochado Javier Rabanal, la “U” no pudo vulnerar la defensa de Comerciantes Unidos, pese a su buen juego, y solo empató 0-0.

¿Cuándo es el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el próximo sábado 4 de abril, en el Estadio Monumental, por la novena fecha del Torneo Apertura (8:00 p. m.).