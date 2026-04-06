Los Chankas se ubican en lo más alto del Torneo Apertura tras la novena fecha. (Foto: Composición Correo)
Los Chankas se ubican en lo más alto del Torneo Apertura tras la novena fecha. (Foto: Composición Correo)

Los Chankas siguen sorprendiendo en el Torneo Apertura. Ayer, en el cierre de la novena fecha, la escuadra de Andahuaylas no falló en su visita a FC Cajamarca y ganó por 1-0. Adrián Quiroz, volante que volvió de su convocatoria en la selección peruana, fue el artífice: marcó un golazo desde fuera del área.

De este modo, los “Guerreros” quedan en la cima de la tabla en solitario y permanecen como los únicos invictos (siete triunfos y dos empates), pues Alianza Lima se despidió de su racha al perder con Universitario, en el clásico.

Así va la tabla del Torneo Apertura

Tras la culminación de la novena fecha del Torneo Apertura, así quedó la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Los Chankas972023+8
2.Alianza Lima962120+7
3.Cienciano961219+10
4.Universitario953118+5
5.UTC942314+1
6.Cusco FC941413+2
7.Juan Pablo II941413-6
8.Comerciantes Unidos9333120
9.Sporting Cristal932411+3
10.Alianza Atlético925211+1
11.Melgar9324110
12.Deportivo Garcilaso924310-1
13CD Moquegua931510-7
14.ADT92349-3
15.Sport Huancayo92258-4
16.Sport Boys92258-4
17.Atlético Grau91447-5
18.Sport Boys91265-7

Resultados de la novena fecha del Torneo Apertura

Estos fueron los resultados a lo largo de la novena fecha del Torneo Apertura.

  • Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
  • Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
  • Cienciano 3-2 ADT
  • Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
  • Melgar 1-3 Cusco FC
  • Universitario 1-0 Alianza Lima
  • Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II 2-1 UTC
  • FC Cajamarca 0-1 Los Chankas

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Torneo Apertura?

La fecha 10 del Torneo Apertura no se jugará este fin de semana, por las elecciones presidenciales, y recién se desarrollará a mediados de abril, aunque divididos en dos partes:

14 de abril

  • 1:00 p. m. CD Moquegua vs. Juan Pablo II
  • 3:15 p. m. ADT vs. Alianza Lima
  • 8:00 p. m. Sport Boys vs. Melgar

15 de abril

  • 3:00 p. m. UTC vs. Sport Huancayo

22 de abril

  • 1:00 p. m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético
  • 3:00 p. m. Atlético Grau vs. Sporting Cristal
  • 6:00 p. m. Cusco FC vs. FC Cajamarca
  • 8:30 p. m. Universitario vs. Deportivo Garcilaso

23 de abril

  • 3:00 p. m. Los Chankas vs. Cienciano

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