Los Chankas siguen sorprendiendo en el Torneo Apertura. Ayer, en el cierre de la novena fecha, la escuadra de Andahuaylas no falló en su visita a FC Cajamarca y ganó por 1-0. Adrián Quiroz, volante que volvió de su convocatoria en la selección peruana, fue el artífice: marcó un golazo desde fuera del área.

De este modo, los “Guerreros” quedan en la cima de la tabla en solitario y permanecen como los únicos invictos (siete triunfos y dos empates), pues Alianza Lima se despidió de su racha al perder con Universitario, en el clásico.

Así va la tabla del Torneo Apertura

Tras la culminación de la novena fecha del Torneo Apertura, así quedó la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Los Chankas 9 7 2 0 23 +8 2. Alianza Lima 9 6 2 1 20 +7 3. Cienciano 9 6 1 2 19 +10 4. Universitario 9 5 3 1 18 +5 5. UTC 9 4 2 3 14 +1 6. Cusco FC 9 4 1 4 13 +2 7. Juan Pablo II 9 4 1 4 13 -6 8. Comerciantes Unidos 9 3 3 3 12 0 9. Sporting Cristal 9 3 2 4 11 +3 10. Alianza Atlético 9 2 5 2 11 +1 11. Melgar 9 3 2 4 11 0 12. Deportivo Garcilaso 9 2 4 3 10 -1 13 CD Moquegua 9 3 1 5 10 -7 14. ADT 9 2 3 4 9 -3 15. Sport Huancayo 9 2 2 5 8 -4 16. Sport Boys 9 2 2 5 8 -4 17. Atlético Grau 9 1 4 4 7 -5 18. Sport Boys 9 1 2 6 5 -7

Resultados de la novena fecha del Torneo Apertura

Estos fueron los resultados a lo largo de la novena fecha del Torneo Apertura.

Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Cienciano 3-2 ADT

3-2 ADT Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

3-2 Sport Boys Melgar 1-3 Cusco FC

Universitario 1-0 Alianza Lima

1-0 Alianza Lima Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos

Juan Pablo II 2-1 UTC

2-1 UTC FC Cajamarca 0-1 Los Chankas

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Torneo Apertura?

La fecha 10 del Torneo Apertura no se jugará este fin de semana, por las elecciones presidenciales, y recién se desarrollará a mediados de abril, aunque divididos en dos partes:

14 de abril

1:00 p. m. CD Moquegua vs. Juan Pablo II

CD Moquegua vs. Juan Pablo II 3:15 p. m. ADT vs. Alianza Lima

ADT vs. Alianza Lima 8:00 p. m. Sport Boys vs. Melgar

15 de abril

3:00 p. m. UTC vs. Sport Huancayo

22 de abril

1:00 p. m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético 3:00 p. m. Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Atlético Grau vs. Sporting Cristal 6:00 p. m. Cusco FC vs. FC Cajamarca

Cusco FC vs. FC Cajamarca 8:30 p. m. Universitario vs. Deportivo Garcilaso

23 de abril