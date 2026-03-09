En la altura de Andahuaylas, Los Chankas son casi invencibles. Durante un mano a mano directo por obtener la punta, los “Guerreros” derrotaron por 3-1 a Universitario, gracias a Franco Torres (5′), Abdiel Ayarza (71′) y Marlon Torres (97′). La paridad de Williams Riveros solo fue para las estadísticas (65′).

A falta del cierre de la jornada, este lunes 9 de marzo, con Cienciano vs. Sport Boys (5:30 p. m.) y Alianza Lima vs. Melgar (8:30 p. m.), la tabla dejó al conjunto andahuaylino en lo más alto.

Tabla de posiciones Torneo Apertura

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura mientras se disputa la sexta fecha:

Equipos PJ V E D PTS. DIF. 1.Los Chankas 6 4 2 0 14 +5 2.UTC 6 4 1 1 13 +4 3.Alianza Lima 5 4 1 0 13 +4 4.Universitario 6 3 2 1 11 +2 5.Juan Pablo II 6 3 1 2 10 -4 6.Melgar 5 3 0 2 9 +4 7.Sporting Cristal 6 2 2 2 8 +2 8.Cienciano 5 2 1 2 7 +3 9.Sport Huancayo 6 2 1 3 7 0 10.Cusco FC 6 2 1 3 7 0 11.C. Unidos 6 2 1 3 7 -1 12.CD Moquegua 6 2 1 3 7 -4 13.Alianza Atlético 6 1 3 2 6 -2 14.Sport Boys 5 1 2 2 5 -1 15.FC Cajamarca 6 1 2 3 5 -2 16.D. Garcilaso 6 1 2 3 5 -2 17.ADT 6 1 2 3 5 -3 18.Atlético Grau 6 1 1 4 4 -5

Resumen y goles Los Chankas vs. Universitario

Revive todas las emociones del encuentro que dejó a Los Chankas en lo más alto de la tabla.

La sorpresa de UTC

Después de su polémica derrota con Alianza Lima, UTC logró lavarse la cara y demostró que su permanencia en la parte alta de la tabla no es una casualidad. El último sábado, en el derbi de Cajamarca, el “Gavilán” venció 2-1, con goles de David Camacho (16′) y Jhosep Núñez (83′). Rodrigo Vila igualó momentáneamente (27′).

La polémica en Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Habían motivos para celebrar en el Estadio Alberto Gallardo, aunque todo se vio opacado por un inaceptable caso de discriminación. Sporting Cristal ganó por primera vez en la temporada en casa: fue 3-1 sobre Alianza Atlético. Luis Iberico (19′), Irven Ávila (37′) e Ian Wisdom (96’) fueron los héroes.

Sin embargo, ocurrió un lamentable hecho. Después de los 96′, en un contragolpe de Cristal, Cristiano Da Silva, lateral izquierdo, y Franco Coronel, delantero, empezaron a discutir mientras caminaban por el campo. De pronto, el jugador rimense se acercó al cuarto árbitro.

Y a los pocos segundos, se desató una trifulca entre los planteles, incluyendo a los comandos técnicos y suplentes. Esto generó la expulsión de Federico Urciuoli, DT sullanense. Ahí se entendió la razón: el colegiado Daniel Ureta levantó los brazos e hizo la señal de “X”, el símbolo que identifica un acto racista.

Al culminar el encuentro, Gustavo Zevallos, director deportivo celeste, reveló que Coronel le dijo “macaco” a Cristiano, quien terminó afectado y entre lágrimas. Y en el pasillo a los camerinos, ambos jugadores se toparon de nuevo, pero fueron separados por sus compañeros. La Liga 1 ya inició una investigación.