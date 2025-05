El volante albo, Rodrigo Vilca, autor del segundo gol ante Godoy Cruz en Argentina, se mostró muy optimista de cómo han levantado su juego, dejando la última gota de sudor en la cancha y grata impresión en la Copa Sudamericana y, aunque lamentó su eliminación, se mostró optimista de cara al torneo nacional.

A su arribo de lares argentinos donde consiguieron un empate con sabor a triunfo luego del partido ante Godoy Cruz a quien les faltaron el respeto y en su propia cancha demostraron ser un equipo muy compacto.

ENFOCADOS

El mediocampista de Atlético Grau, confía en que en el Torneo Clausura darán mucho qué hablar y que saldrán a lograr importantes resultados que los lleve a un nuevo torneo Internacional.

“ Queríamos regresar con los tres puntos, eran muy valiosos para nosotros, pero esto es fútbol y con el empate nos quedamos. En lo personal me he acomodado muy bien en el lugar donde me coloca el profesor Comizzo. He agarrado un buen ritmo ahí ”, expresó.

Asimismo, se refirió a que el equipo sigue enfocado en los objetivos del torneo local, especialmente en mejorar su rendimiento.

“Seguimos trabajando fuerte, por delante tenemos el torneo local y estamos muy concentrados en nuestros objetivos. Debemos corregir y seguir creciendo, salir a ganar para pelear arriba y clasificar a un torneo internacional ”, afirmó.

EL TÉCNICO

Por su parte, el estratega argentino Ángel Comizzo, aunque lamentó haber sido eliminado, se siente orgulloso del equipo y por la manera como juega.

“ El equipo estuvo a la altura de la Copa Sudamericana en los últimos juegos y que han dejado en alto el nombre del equipo piurano en otros lares. El balance ha sido muy bueno, el equipo fue creciendo y se comportó a la altura, aunque pudimos haber sacado mejores resultado s”, aseguró Comizzo.

Para finalizar, dijo que ahora se abocarán de lleno al torneo nacional, “junto con Alianza Lima y la “U” solo hemos perdido 3 partidos, lo que no hemos podido es ganar, pero en el crecimiento del juego del equipo, yo creo que deberíamos cerrar bien el Apertura para intentar hacer un buen Clausura”.