Nacional FBC de Mollendo (Arequipa) derrotó 3-2 a Patriotas FC en el estadio Jorge Basadre de Tacna, por la fecha 10 de la Liga, en el arranque de la segunda rueda del certamen. El partido se jugó este viernes 7 de agosto.

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Joaquín Olazabal fue la figura del momento tras marcar un doblete (45′ y 51′), mientras que Cristopher Coronel aportó el tercer gol a los 64′ para el cuadro mollendino en la victoria como visitante.

Con este resultado, Nacional FBC sumó 12 puntos en el Grupo D y se mantiene en la segunda posición de la tabla, detrás de FBC Melgar, que acumula 18 unidades.

Al respecto, Olazabal consideró que estos tres puntos de visita son importantes para sacar al equipo adelante en lo que va del torneo. Además, instó a la población a acompañarlos en cada compromiso.

Respecto al próximo encuentro, Olazabal afirmó que se viene una revancha, de la cual deben ganar en casa. “Es una revancha que en casa debemos remediar. Esperemos que la población vaya al estadio para alentar”, dijo en Nacional FBC.

El once del conjunto mollendino estuvo conformado por Brian Montiel, Max Alexander Guerrero, André Álvarez, Marck Zeballos, Edson Hermoza, Isaías Suárez, Leandro López, Luis Pastor, Julio Monroy, Joaquín Olazabal, Cristopher Coronel. En suplentes estuvieron Salvador Rossel, Iván Mayta, Wilson Vizconde, Marcelo Medina, Sebastián Gaínza, Diego Sánchez.