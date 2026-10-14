La Federación Peruana de Vóley (FPV), presidida por Gino Vegas, anunció el inicio de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/27, a partir del sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Acompañado por Eduardo Miró Quesada, consultor externo de Betsson, Eric Jurgensen, Gerente General y Director de Contenidos y Programación de Latina y Evelyn Cerna, directora nacional de Organización Deportiva; Gino Vegas, anunció oficialmente el inicio del evento y sus novedades.

Explicó, junto a Cerna, el formato de la competencia, los importantes esfuerzos para implementar el challege desde la primera fecha, así como la visión estratégica que propende el desarrollo deportivo a largo plazo, con la presencia del equipo nacional U19.

“El inicio de una nueva temporada siempre es un momento emocionante, y este año se siente particularmente especial. La Liga Peruana de Vóley Betsson y su nivel de competencia siguen creciendo, y existe un renovado optimismo alrededor de este deporte tras la reciente clasificación de la selección peruana Sub-19 al campeonato Mundial. Acompañar a la Liga por segundo año consecutivo refleja la confianza que Betsson tiene en su futuro y en el talento que sigue impulsando su crecimiento”, aseguró Robin Olenius, Head de PR de Betsson Group.

En el evento estuvieron las capitanas, entrenadores y delegados de cada una de las instituciones que forman parte de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Once equipos en competencia

En esta nueva temporada, once equipos regulares lucharán por el título y por el cupo al Sudamericano de Clubes 2027: Alianza Lima, vigente tricampeón, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Club Deportivo Soan, Olva Latino, Deportivo Wanka y la Selección Peruana U19.

La participación de la Preselección Peruana U19 como equipo invitado es una decisión estratégica de la FPV. Permitirá darle rodaje de alto nivel a las jóvenes promesas que se preparan para los eventos internacionales futuros de la categoría, enfrentándose semana a semana con las mejores jugadoras nacionales y extranjeras de la Liga.

Tecnología Internacional

Por primera vez desde el inicio del torneo, se implementará el Sistema de Video Challenge desde la primera fecha. La misma tecnología usada en Juegos Olímpicos y la Liga de Naciones de Vóleibol, permitirá a los entrenadores solicitar la revisión de jugadas dudosas (toque de red, balón dentro/fuera, invasión), reduciendo drásticamente los errores arbitrales y garantizando justicia deportiva.

Formato de competencia

El torneo mantendrá su exigente formato de competencia, dividido en tres etapas:

Primera fase: todos contra todos, a lo largo de 11 fechas.

Segunda fase: los 10 mejores equipos de la primera etapa conservarán el puntaje acumulado y volverán a enfrentarse bajo el sistema de todos contra todos.

Play-offs: los ocho mejores equipos disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final.

*Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Programación de la primera fecha

Así se disputará la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley: todos los duelos serán transmitidos por Latina TV.

Sábado 17 de octubre

2:45 p. m. | Atenea vs. Olva Latino

5:00 p. m. | Universitario vs. Soan

7:00 p. m. | San Martín vs. Circolo

Domingo 18 de octubre

2:15 p. m. | Equipo Perú U19 vs. Wanka

4:30 p. m. | Regatas Lima vs. Géminis

6:30 p. m. | Rebaza Acosta vs. Alianza Lima