Llegó a Portugal para conocer a su sobrina; sin embargo, el destino quiso que se quedara para desarrollarse en lo que más ama: el fútbol femenino.

Hoy Liliana representa al club Amora FC, que acaba de ascender a la Primera División en dicho país, pero la temporada 2019-2020 fue cancelada por el COVID-19. Sobre este tema, la futbolista conversó con Correo de su actual situación, de la relación que tiene con la selección peruana y del importante logro que ha obtenido.

¿Cómo te sientes con el ascenso?

Estamos felices, sobre todo las que estamos desde el inicio (hace tres años se formó el equipo). Hemos empezado desde cero. Todo el grupo está feliz porque sabemos que podemos alcanzar lo que queramos. Sabemos que la realidad de la Primera División es más, pero estamos contentas. Nuestro primer objetivo será consolidarnos.

¿Cuál es la situación del fútbol femenino en Portugal?

Sin duda, hay un mayor grado de profesionalismo que en Perú. Ahora, tampoco es una Liga completamente profesional; en mi club, por ejemplo, tenemos nutricionista, suplementación, instalaciones básicamente nuevas, vestuarios. Esa es una diferencia gigante entre Perú y Portugal, aquí cada club tiene su estadio y sus instalaciones.

¿Podría compararse con el masculino?

Sí, porque se juegan dos o tres competiciones en simultáneo. Está muy bien organizado, el ritmo y volumen de competición es el mismo. En Perú, por ejemplo, puedes jugar esta semana y después no juegas un mes.

Acá el proyecto de Liga se paralizó por el COVID-19...

Y se va a seguir paralizando, si no es el coronavirus va a ser otra excusa, lo estamos viviendo hace muchos años.

¿Crees que hay un desinterés por parte de las autoridades?

En Perú, las chicas no saben ni dónde van a jugar, hasta días antes. Es una desorganización total. Aquí no es así. En setiembre, la Federación Portuguesa saca un calendario de todos los partidos.

¿Machismo?

El fútbol es fútbol y quien quiere jugar, que lo juegue. Aquí ni siquiera se habla de machismo. En Perú, una mujer dice que juega fútbol y las personas sacan conclusiones hasta de tu vida.

¿Tienes alguna comunicación con la FPF?

Ninguna, no tengo nada que ver con ellos. La coordinadora del fútbol femenino me escribió para pedirme mis datos y estar en la prelista, por si acaso pasaba algo. Le escribí al entrenador y le mandé mis videos para ver si me daban una oportunidad y me lleven, pero nunca hubo una respuesta. Todo fue de mi lado. Prácticamente fue un “ven, a ver si quedas”, pero yo tenía que pagar mi pasaje y todo.

Un mensaje a las niñas peruanas que quieren jugar fútbol...

Les diría que jueguen fútbol todo lo que puedan. Que no dejen de hacerlo porque alguien las mira mal o les diga que son “de tal manera”.

Perfil

Liliana Neyra Venegas, futbolista peruana

En Portugal, también estudia una especialización de fútbol de la carrera Ciencias del Deporte. En Perú formó parte de los equipos: JC Sport Girls (donde jugó 3 Copas Libertadores) y Alianza Lima. En 2017 ingresó a Amora FC.