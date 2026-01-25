Lionel Messi comenzó 2026 a medio gas, sin forzarse físicamente para evitar lesiones, y con una derrota en su primer partido del año, que tendrá como punto álgido el Mundial, donde con Argentina se espera que defienda el título de vigente campeón ganado cuatro años.

En el primer partido de pretemporada del Inter Miami, Messi fue titular y jugó 63 minutos frente a Alianza Lima, que se impuso por 3-0 a Las Garzas con un doblete del peruano Paolo Guerrero y otro tanto del también delantero Luis Ramos.

El astro argentino era la gran expectación de la Tarde Blanquiazul, con la que el equipo del distrito limeño de La Victoria se presentó ante su hinchada de cara la nueva temporada que iniciará oficialmente la próxima semana.

Messi fue parte del once titular dispuesto por el técnico argentino Javier Mascherano y formó un tridente ofensivo junto a su compatriota Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez.

Sin embargo, el equipo rosado jugó con pausa, sin poner toda la carne en el asador, consciente de que esta era la primera prueba de la pretemporada y era mejor evitar lesiones como la que tuvo el español Sergio Reguilón en los minutos iniciales del partido.

Pese a tener libertad de movimientos, Messi dosificó sus fuerzas y la mejor oportunidad que tuvo en todo el partido fue un prometedor tiro libre para una de sus magistrales ejecuciones que acumula a lo largo de toda su carrera.

Leo optó por un disparo por encima de la barrera que se perdió por encima del travesaño, a escasos centímetros del arco defendido por el boliviano Guillermo Viscarra.

Después de ello, apenas volvió a tener protagonismo sobre la cancha, hasta que fue sustituido en el minuto 63 por el estadounidense Daniel Pinter.

Esta fue la segunda vez que Messi jugó en Perú con el Inter Miami, tras haberlo hecho el año pasado también en pretemporada con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima.

En esta ocasión, el exfutbolista del Barcelona y del París Saint-Germain se estrenó en el estadio Alejandro Villanueva, donde nunca había jugado en sus distintas visitas a Perú tanto con Inter Miami como con la selección argentina.

Las siguientes actuaciones previstas de Messi con el Inter Miami serán parte de la gira sudamericana del equipo norteamericano, ante Atlético Nacional el 31 de enero en Medellín (Colombia) y el 7 de febrero ante el Barcelona ecuatoriano en Guayaquil (Ecuador).