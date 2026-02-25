El futbolista argentino Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami, reveló que cuando militaba en el FC Barcelona recibió insinuaciones para integrar la selección española.

En el podcast Miro de Atrás, Messi explicó que la posibilidad existió debido a que se formó en las divisiones menores del club catalán.

“De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron (…) Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, afirmó.

El capitán de la Selección Argentina aseguró que, pese a haber crecido futbolísticamente en España, su intención siempre fue representar a su país de origen.

El arrepentimiento por no aprender inglés

Durante la entrevista, Messi también confesó que uno de los aspectos personales que más lamenta es no haber aprendido inglés desde niño.

“Me arrepiento de muchísimas cosas (…) no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón”, señaló.

El futbolista explicó que en algunos encuentros con personalidades internacionales siente la limitación de no poder mantener una conversación fluida en ese idioma.

Recuerdos de Maradona y el Mundial 2022

Messi dedicó parte de la charla a recordar a Diego Maradona, a quien describió como “una cosa de locos” por el impacto que tuvo en distintas generaciones.

Asimismo, repasó la conquista del Mundial de 2022 y destacó que el partido de fase de grupos contra México fue uno de los más difíciles del torneo.

“Ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos”, afirmó.

El delantero señaló que, tras la derrota ante Arabia Saudita, el equipo debía recuperar su identidad para evitar una eliminación temprana.