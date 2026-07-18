“La vida es una locura”, así resumió Lionel Messi en el momento que le preguntaron por la icónica fotografía en la que, siendo joven, bañó a un bebé que dos décadas después se convertiría en su rival: Lamine Yamala. El encuentro tuvo lugar el viernes en Manhattan, durante un evento previo a la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentarán Argentina vs. España este domingo.

La actividad, con un aire más propio de la esencia neoyorquina que del fútbol, contó con la presencia de figuras del deporte internacional como Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant, además de Messi, su seleccionador Lionel Scaloni y el arquero Dibu Martínez; Luis de la Fuente y el capitán Rodri por el lado español.

Pese a la variedad de personalidades presentes, la mayoría de miradas se centraron en Messi, quien a sus 39 años atraviesa un Mundial brillante, debido a que su selección vuelve a una final consecutiva y es favorito para ganar la Bota de Oro, con 8 goles y 4 asistencias, por encima de Kylian Mbappé, que también suma 8.

En sus palabras sobre Yamal, uno de los referentes de la Selección de España, la joven estrella del Barcelona que acaba de cumplir 19 años, sin saberlo, “bendijo” cuando era apenas un bebé.

“Que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo”, dijo sobre el fenómeno español, deseándole que “el domingo no tenga su mejor versión, aunque es difícil”.

Mientras tanto, en pleno corazón de Nueva York, la hinchada argentina se prepara para adueñarse de las tribunas del MetLife Stadium, que agotará sus 80 000 localidades a precios elevados para el duelo decisivo, previsto para las 2:00 horas (hora peruana).

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.