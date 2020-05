Escrito por Pamela Ríos Calmet

Lucca Mesinas pasa la cuarentena muy lejos de Máncora y de su familia. Sin embargo, el deportista nacional asegura que irse a Hawái- donde aún no hay muchos casos de coronavirus- fue la mejor decisión que tomó, pues puede salir a correr olas. No obstante, el surfer habló con CORREO y confesó que está preocupado porque su visa se vence en junio, y de no poder aplazar el tiempo de estadía, tendría problemas con inmigraciones.

¿Cómo así terminaste en la isla de Oahu (Hawái)?

Tenía tres campeonatos: dos en Australia y uno en Nueva Zelanda. Sin embargo, este último se canceló por el coronavirus. Cambié mis pasajes, pero mi vuelo de regreso a Perú tenía una escala en Los Ángeles. Como siempre he preferido hacer los viajes con calma para no maltratar mi estado físico, decidí quedarme unos dos días en Estados Unidos. Justo en este periodo de tiempo cerraron la frontera. No sabía qué hacer y mi novia, que vive acá en Hawái, me invitó a su casa. Acepté porque aquí no hay muchos casos de COVID-19 y podía correr tabla.

¿Qué pensaste cuándo cerraron las fronteras?

No lo tomé muy en serio, pensé que solo serían dos semanas, pero ahora sí estoy preocupado. Mi visa vence en junio, estoy tratando de alargar el plazo porque sino me puedo ganar problemas con inmigraciones de Estados Unidos. Además, mi vuelo está programado para el 6 de ese mes, todo va a depender de si abren o no las fronteras.

¿Cómo es la cuarentena allá?

Acá no hay muchos casos de coronovairus, y en la isla donde estoy, Oahu, aún menos. En cuanto a las reglas, hay toque de queda desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. No puedes ir a la playa a tomar sol -solo a correr olas-, los restaurantes y malls están cerrados y las clases se dictan por internet. El uso de mascarillas es obligatorio.

¿Crees que fue la mejor decisión?

Creo que cumplir la cuarentena en Hawái fue la mejor decisión. Incluso quisiera quedarme más tiempo. Como deportista, no me gustaría regresar a Perú y no poder salir a correr olas. Sin embargo, si son las normas, hay que cumplirlas.

¿Estar en Hawái te pone en ventaja?

Se podría decir que sí. La mayoría de surfistas no puede correr. Además, a fin de año, en Hawái tenemos un tour que suma un montón de puntos. Acostumbrarnos a las olas es un poco difícil porque son grandes, fuertes y retadoras. Pasar tiempo acá siempre es provechoso.

¿Cómo estás entrenando?

Corro olas dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Además, al mediodía entreno la parte física. Esto lo realizo por mi cuenta o siguiendo transmisiones en vivo de mis preparadores físicos (Sistema Vanna Coach).

¿Cómo va el tema tu clasificación?

Tenía que revalidar mi cupo en el mundial de El Salvador que ha sido postergado. Hay que esperar porque aún no hay fecha. Yo estaba feliz de competir este año en Tokio, pero no tomo mal que haya sido postergado. Hay que ver este tiempo como una oportunidad para seguir preparándose.

¿Te has comunicado con tus compañeros del Team Perú?

He hablado con algunos, varios están alterados por el tema que no pueden salir a correr, pero están siendo responsables. Entrenan desde sus hogares, vía Zoom, en conjunto.

¿Qué mensaje le enviarías a los peruanos?

Que tengan paciencia y que cumplan las leyes del gobierno. Todo va a mejorar, pero hay que esperar y estar unidos por el bien de todos.

Perfil

Lucca Mesinas es surfista. Clasificó para los Juegos Olímpicos, tras obtener su cupo en Lima 2019, donde logró el oro. No obstante, el atleta aún deberá revalidar su pase en el ISA World Surfing Games. Mientras tanto, pasa la cuarentena en la isla Oahu, en Hawái, donde sí está permitido correr olas.