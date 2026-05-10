Un trágico accidente ocurrido la madrugada de este domingo 10 de mayo de 2026 en la quebrada Huaycoloro, en el distrito de Lurigancho-Chosica, dejó como saldo un conductor fallecido y un trabajador de limpieza herido, luego de que un camión de recojo de basura cayera al canal del Río Seco.

La víctima fue identificada como Ovidio Cali Pozo, quien conducía la unidad de residuos sólidos al momento del accidente. En tanto, Rufino Teófilo Aguirre Ramos, trabajador de limpieza que lo acompañaba, resultó herido y fue trasladado de emergencia al hospital de Ate Vitarte.

Según las primeras investigaciones, el camión circulaba por una vía de trocha en la denominada Quinta Avenida cuando, al llegar a una curva, el conductor habría perdido el control; al parecer tras ser cegado por las luces altas de un vehículo que transitaba en sentido contrario.

Producto del despiste, el vehículo pesado volcó varios metros e impactó contra una valla de seguridad y terminó en el lecho seco de la quebrada Huaycoloro.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente.

Vecinos de la zona alertaron a los equipos de emergencia, que acudieron para rescatar a los ocupantes.

De acuerdo con la información preliminar, el camión pertenecería a una empresa privada tercerizadora encargada del servicio de recojo de residuos sólidos en la zona.