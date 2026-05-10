La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y la Comisaría de Familia PNP Ica, celebró con gran entusiasmo el Día de la Madre mediante la actividad “Sonrisas y Regalos para Mamá 2026” , llevando momentos de alegría, integración y sano esparcimiento a las madres de la comunidad.

Reconocimiento al esfuerzo

Durante la jornada, las asistentes participaron en la divertida “Ruleta de la Suerte”, donde pudieron ganar premios sorpresa, tazas institucionales y canastas de víveres, fortaleciendo los lazos de amistad, confianza y acercamiento entre la Policía Nacional del Perú y la ciudadanía.

Asimismo, el día de ayer, previo a las celebraciones por el Día de la Madre, la División de Policía Comunitaria, realizó una jornada de apoyo y reconocimiento a madres trabajadoras de distintos sectores de la ciudad.

La actividad se desarrolló en diferentes puntos de Ica, donde agentes policiales entregaron canastas de víveres y obsequios a mujeres que diariamente salen a trabajar para sostener a sus familias.

En la avenida Cutervo, una madre dedicada al comercio ambulatorio fue sorprendidas con la entrega de canastas mientras ofrecía productos como habas, dulces y otros.

Asimismo, en el ingreso a la urbanización Puente Blanco, una madre que se dedicaba a la venta de gelatina recibió una canasta de víveres como reconocimiento a su esfuerzo diario.

Las actividades también se extendieron hasta la avenida San Martín y la Plaza de Armas de Ica, donde personal policial entregó presentes a madres trabajadoras. Entre ellas destacó el caso de una madre “canillita”, quien fue sorprendida con una canasta mientras realizaba sus labores.

Del mismo modo, en la calle Lima, una adulta mayor recibió apoyo por parte de los efectivos policiales en medio de un ambiente de alegría y emotividad.

La jornada buscó reconocer el esfuerzo de las madres luchadoras que diariamente trabajan en las calles para sacar adelante a sus familias.

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