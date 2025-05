Los buenos resultados acompañaron a Universitario en las dos temporadas pasadas, pero el crecimiento en su estilo de juego no se notó. De hecho, una crisis deportiva preocupa a los hinchas.

En medio de este panorama, Luis La Fuente, recordado defensa crema, hace un análisis del club y de la realidad del balompié nacional.

¿Qué le ha parecido el rendimiento de Universitario en estas semanas?

Muy bajo... el fútbol peruano en general. La “U” es uno de los mejores equipos, pero no lo veo como en la época de los Chumpitaz, los Fernández, los Chale o los Cruzado. Si bien no está del todo mal, tampoco está bien, y eso se ve en el fútbol internacional. Ahí no pasa nada. Yo hablo con lo que viví. En mi época, yo era un joven de 18 años cuando llegué a la “U”, era el menor; Chale tenía 19 y ya campeonamos. Ahora, hay jugadores de 24 y 25 años y no pasa nada con ellos. No sé a qué se debe.

A pesar del bicampeonato, ¿no le convenció el juego mostrado?

Yo veo el fútbol del mundo por televisión y ha cambiado bastante. Sin embargo, estamos peor que antes. No hemos mejorado nada. Tenemos tres o cuatro jugadores y no hay un cambio generacional como debe ser. Si dejo el puesto, tiene que haber uno que sea superior a mí para ese lugar. Ahora no, juega cualquiera y no al nivel del que salió, sino todo lo contrario. Eso es lo que me fastidia en el fútbol peruano. Tenemos jugadores de 40 años, por favor.

Cuál es el temor de decirles: “Sabes qué, hasta aquí nomás”. Yo no entiendo. Me retiré a los 29 años, comencé a los 16 como profesional, y en ese tiempo ya éramos viejos para el fútbol. Es una diferencia de lo que yo pasé. Jugué al lado de Roberto Chale, Chumpitaz, Nicolás Fuentes, qué futbolistas había. En Alianza, estaban Perico León, “Pitín” Zegarra o Grimaldo. Ya no hay esos jugadores, no hay alguno en que yo diga: este muchacho me hace recordar a un Chale, a un Cruzado o a un Sotil. Por ejemplo, Yamal, con su juventud, está en Barcelona. ¿A qué se debe que no hay eso aquí?

Justamente, hay experiencia y veteranía en la defensa de Universitario. ¿Qué le parece el desempeño?

Los he visto desde hace dos o tres años y no hay cambio, no hay una mejora. Perdieron con un Juan Pablo II que tiene gente voluntariosa, pero por qué la “U” no hace eso. Se creen los mejores y a la hora de la hora, no lo demuestran. Que lo demuestren con hechos, no con palabras. Yo jugué y tal vez no fui extraordinario, pero creo que me desempeñé bien, tuve la suerte de jugar fuera del país y ser considerado regularmente. Ahora, yo puedo decir: ¿Hay dirigentes? ¿Hay técnicos? Creo que eso también falta. Yo tenía dirigentes que habían sido futbolistas. El señor Plácido Galindo o el señor Arrieta fueron grandes jugadores y luego directivos. Actualmente, no. El que funge de técnico de un equipo es un amigo de los dirigentes. No hay capacidad. Yo soy profesor de educación física, soy técnico de fútbol y no estoy ahí. ¿Sabes por qué? Porque si voy como técnico, voy a decirle sus verdades a ese directivo que me está contratando, sobre qué equipo tengo para defenderlo y ponerlo en un buen lugar.

Mencionó que hay jugadores de más de 40 años que siguen ocupando un lugar en el fútbol. En Alianza, pasa con Barcos y Guerrero, quienes no tienen recambio…

Deben tenerlo y también hay que conocer a esos tipos. Son amigos de periodistas, de chicos de la televisión, de personas que los piden y hablan bien de ellos. No hay que guiarse de esas palabras, sino de lo que puedan hacer en el partido. Yo veo que declaran, son guapos y valientes... deben demostrarlo en el campo con hechos, con clubes extranjeros de buen nivel, no aquí frente a equipos que recién están apareciendo, que tienen jóvenes o que no se les conoce. Y también está Cueva, un muchacho malcriado y agrandado. A nosotros, José Fernández nos paraba de cabeza.

Justo, mencionó a Cueva. Ha tenido buenos partidos y se dice que volverá a la selección. ¿Está de acuerdo?

Cuando uno está en un equipo y en un campeonato, es para ir a la selección. Sin embargo, ¿el fútbol peruano está bien? No. Hay algunos jóvenes que sí juegan bien, pero deben quemar etapas. La “U” tiene a un marcador derecho que es capitán, empeñoso y todo, pero no es de la calidad de un Pedro Gonzales o Nicolás Fuentes. Nosotros debíamos superarlos para estar en el primer equipo, ahora ya no. ¿Quién supera a un Héctor Chumpitaz en la selección o en Universitario? Nadie. Hay algún Roberto Chale o un Cruzado. ¿Barcos y Paolo Guerrero son mejores que “Perico” León y “Pitín”? No pues. No es una comparación, es lo que veo. No aparece nueva gente. Y yo sé lo que son los gruperos, los argolleros en el fútbol. Hay que tener buen carácter o personalidad. Todo cuesta. Por eso estamos como estamos, porque le damos la oportunidad al amiguito, al que te franelea.