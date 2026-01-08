Valió la pena la espera. El Sport Huancayo ya tiene director técnico y es el ya anunciado Roberto Mosquera, un gran estratega nacional pero con gran recorrido internacional.

Mosquera será un gran aporte en la campaña del Rojo Matador que llega con doble objetivo: campeonar y conseguir su pase a la Copa Libertadores.

Esta no es la primera vez de Mosquera al frente del equipo huanca, ya lo hizo en 2010 y 2011. Precisamente, tras una gran campaña con el Rojo, el año 2012 Mosquera junto a Irven Ávila se va al Sporting Cristal y consigue el titulo. Le fue igual de ​​​​​​​bien dirigiendo a equipos como Juan Aurich y Deportivo Binacional.

La directiva confía ciegamente en Mosquera que llega con una mochila llena de ilusiones y gran experiencia. Roberto Mosquera llega con 5 integrantes de su comando técnico listo para iniciar la pretemporada. El contrato de Mosquera es de 1 año.