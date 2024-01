Luis Advíncula desmintió la versión sobre su amonestación durante la derrota de la Selección Peruana a manos de Bolivia (1-0) por las Eliminatorias 2026.

Con evidente fastidio, el lateral desmintió un rumor que se generó luego de dicho partido, en donde recibió una tarjeta amarilla a los 87′ y quedó suspendido para el cruce con Venezuela en Lima.

En declaraciones al programa La Lengua, el lateral derecho resaltó su compromiso con la‘Blanquirroja’. “Respeto la opinión de los periodistas. No me gusta que muchos, no puedo decir todos, se creen dueños de la verdad”, dijo,

“Hubo dos periodistas dijeron que me había hecho sacar la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo”, añadió.

Como se recuerda, en aquella fecha, Boca Juniors (actual club de Advíncula) estaba concentrado para disputar las semifinales de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata.