La ausencia de goleadores peruanos en nuestra liga nacional ha sido un déficit notorio en los últimos años, pero en el 2022 hubo una impactante aparición: Luis Benites, a pesar de no ser titular indiscutido en Sport Huancayo, infló las redes en 19 ocasiones y se consagró como el máximo artillero de la temporada. El popular “Chin”, que no juega como referente de área, sigue mostrando un gran nivel de efectividad con la camiseta del “Rojo matador” y se rumorea su posible traspaso en la ventana de fichajes a mitad de este curso. A puertas de finalizar el Torneo Apertura, el delantero, que ya tiene cinco anotaciones en 12 partidos en este 2023, nos cuenta sus planes y aspiraciones de cara al futuro.

El año pasado fuiste el goleador de la temporada. ¿Tienes una cifra a alcanzar este 2023?

Sí, la campaña anterior fui el goleador, aunque eso ya lo dejo en el pasado. Este es un nuevo año y no me planteo un número de goles, pero sí tengo bien mentalizado que debo hacer las cosas bien y tratar de apoyar al equipo desde donde me toque, para así clasificar a un torneo internacional.

¿Qué ubicación se te acomoda más dentro del campo?

Actualmente, me siento más cómodo acompañando al punta. Esa es la posición que me agrada.

En ocasiones, fuiste suplente. Personalmente, ¿sientes que falta algo para consolidarte como titular o solo lo tomas como una decisión técnica?

La verdad, ahora estoy arrancando más seguido y siempre trato de prepararme de la mejor manera durante la semana para demostrarle al técnico que puedo ocupar un espacio en el equipo titular. Esa es una decisión que escapa de mis manos, pero lo que sí está a mi alcance es trabajar todos los días de la forma más óptima para estar bien preparado.

En lo colectivo, ¿qué aspiraciones tienes en Sport Huancayo para este año?

Con Sport Huancayo tengo muchas metas, como obtener un campeonato y llegar a la Copa Libertadores otra vez. Además, quiero hacer una buena campaña en lo personal.

Entiendo que estás cómodo en Huancayo, pero siempre hay opciones de cambiar de club. ¿Prefieres el extranjero o antes jugar en otro equipo peruano?

Sí, uno siempre sueña con eso. Llegar al extranjero es otro de mis objetivos y siento que lo puedo lograr. Sé del trabajo que realizo día a día, me cuido mucho para tener un mejor rendimiento y así estar más cerca emigrar. Le dejo las cosas a Dios, porque orando y trabajando se pueden dar las cosas.

En ese sentido, se habla de la posibilidad de ir a Sporting Cristal. ¿Tienes una cláusula que te permita fichar por otra institución?

Sí, tengo una cláusula de salida, eso está en el contrato y la directiva de Sport Huancayo lo sabe. La gente de Cristal habló con mi representante sobre algunos temas, eso me informaron. Solo queda esperar.

Finalmente, ¿cómo ves el panorama para jugar por la selección peruana?

Sobre la selección peruana, creo solo debo continuar trabajando al máximo. Es una de mis metas, nada es imposible en esta vida, y voy a seguir esforzándome para recibir esa oportunidad.