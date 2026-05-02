La presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, asumió desde este jueves la presidencia de la Mancomunidad de la Macro Región Sur, integrada por los consejeros regionales de Arequipa, Tacna, Moquegua y Cusco.

La primera sesión del año de la mancomunidad se realizó en Moquegua y tras asumir la presidencia, la representante de Arequipa señaló que el trabajo principal estará enfocado en solicitar la atención por la contaminación de ríos y la recategorización de vías de comunicación.

“Trabajaremos en una agenda conjunta ante el Ejecutivo, priorizando la asignación de presupuesto para los expedientes de saldo de obra en hospitales paralizados de Arequipa, Cusco y Tacna, que impactan directamente en la atención de salud de miles de ciudadanos”, escribió Ortega.

Entre los objetivos está la de promover proyectos como el megapuerto de Corío y la reactivación del Gasoducto Sur Peruano.