El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional de los paisajes arqueológicos Lari Lari 2 y Lari Lari 3, ubicados en el distrito de Cayma, provincia de Arequipa, con el objetivo de evitar su deterioro y posibles afectaciones.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 000111-2026-DGPA-VMPCIC/MC y Resolución Directoral N.º 000112-2026-DGPA-VMPCIC/MC, ambas publicadas este 1 de mayo en el diario oficial El Peruano. Estos espacios deben ser resguardados de manera temporal mientras se define su situación definitiva como patrimonio cultural.

RIESGO DE INVASIONES

Respecto al Paisaje Arqueológico Lari Lari 2, advierte que viene sufriendo un deterioro paulatino, ya sea por causas naturales (precipitaciones pluviales) y antrópicas.

Alertan que en este sitio se registran intervenciones no autorizadas, como la construcción de viviendas contemporáneas elaboradas en su gran mayoría de concreto, vías asfaltadas y remoción de suelos para canchas deportivas. Además, la construcción de un colegio que afecta a los Bienes Inmuebles Prehispánicos (BIP).

En cuanto a Lari Lari 3, también se advierte la construcción de viviendas de concreto, vías y preparativos para campos deportivos.

Cabe mencionar que Lari Lari forma parte de un conjunto de andenes y estructuras prehispanicas en Cayma, donde previamente ya se había declarado la protección provisional para el sector Lari Lari 1 debido a su valor cultural y nivel de vulnerabilidad.

Para la protección de ambos sitios, se ha dispuesto el cese de la afectación y la señalización que indique la condición cultural correspondiente a esta zona, salvaguardando de este modo el Patrimonio Cultural de la Nación.