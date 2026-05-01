En una de las manifestaciones de fe más importantes del país, miles de fieles llegaron hoy 1 de mayo hasta el Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya, para participar en la festividad de la Virgen de Chapi, considerada patrona popular de Arequipa.

Desde la noche de ayer, largas filas de peregrinos emprendieron caminatas hacia el templo mariano desde la zona de Siete Toldos, en cumplimiento de promesas, gestos de agradecimiento o para hacer peticiones. Familias enteras, grupos parroquiales y devotos se trasladaron santuario, donde las expresiones de fe con rezos, cantos y ofrendas, marcaron el desarrollo de la jornada desde ayer.

El acto central será la celebración eucarística de las 11:00 a.m. de hoy, presidida por Javier Del Río Alba. El prelado ha insistido en la importancia de vivir esta festividad no solo como una tradición, sino como una oportunidad para fortalecer la vida espiritual, confiando en la intercesión de la Virgen María.

La devoción mariana, profundamente arraigada en la identidad católica, reconoce a María como madre y guía espiritual. En el caso de la Virgen de Chapi, su figura representa cercanía y protección para los fieles, quienes acuden a ella en busca de apoyo en momentos difíciles y para agradecer favores recibidos. Esta relación espiritual está relacionada con el rol como madre de Jesucristo, lo que la convierte en una mediadora especial dentro de la fe cristiana.

Cada año, esta festividad reafirma su relevancia dentro de la Arquidiócesis de Arequipa, consolidándose como un espacio donde tradición, cultura y religiosidad popular se entrelazan. Pese al frio, miles de peregrinos pernoctaron en la intemperie, pese al intenso frío por el descenso de la temperatura.

A diferencia del año pasado, esta es la primera vez que las misas se celebran en el interior del templo, luego de concluirse los trabajos.