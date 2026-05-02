En el marco de su labor preventiva y de protección a la ciudadanía, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura llevó a cabo el “Operativo Preventivo de Verificación de Condiciones de Seguridad e Infraestructura en Instituciones Educativas – Sechura 2026”, con el objetivo de identificar posibles riesgos que pudieran afectar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, durante los turnos fiscales, participaron la fiscal provincial Pamela del Socorro Córdova Alvarado, la fiscal adjunta Crhis Evelyn Chata Calle y el equipo de asistentes del despacho fiscal.

El operativo se desarrolló de manera articulada con la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna provincial y un Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones (ITSE), quienes realizaron la verificación in situ del estado de diversas instituciones educativas de la jurisdicción.

Durante las diligencias, se evaluaron aspectos relacionados con la infraestructura, condiciones de seguridad y cumplimiento de las normas de protección civil.

Como resultado, se formularon observaciones vinculadas a la señalización de desniveles, mantenimiento y operatividad de extintores, condiciones del cableado eléctrico, ventilación de ambientes con alta densidad de ocupación, señalización de tableros eléctricos y adecuación de estructuras conforme a la normativa vigente.

Ante ello, las representantes del Ministerio Público exhortaron a los responsables de las instituciones educativas a adoptar las medidas correctivas necesarias, priorizando el principio de prevención y garantizando entornos seguros para la comunidad educativa.