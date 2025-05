Se definieron los tres grupos para la tercera fase de la Etapa Provincial de la Copa Perú en Huancayo. Mañana se arranca los partidos en el estadio Vista Alegre de San Jerónimo de Tunán, desde las 11:15 horas.

Grupos

En el Grupo 1, se encuentran Centro Estudiantil San Agustín - CESA (San Agustín de Cajas), Dos de Mayo (San Jerónimo) y Deporcentro (Huancayo), que ayer por la tarde derrotó a A.D. Chonta por la mínima diferencia.

En el Grupo 2 están, Sumar Motors (El Tambo), Social Mantaro (San Agustín de Cajas) y Defensor 14 de Julio (Chilca).

En el Grupo 3 lo conforman Sport Águila (Huancán), JTR (El Tambo) y Juventud La Rural (Huancayo).

Inician la jornada a las 11:15 a.m. La Rual vs JTR; a las 1:15 p.m. Social Mantaro vs 14 de Julio; a las 3.15 p.m. Dos de Mayo vs Deporcentro. Descansan esta primera fecha, CESA, Sumar Motors y Sport Águila.