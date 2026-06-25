Clásico es clásico y no entiende de posiciones ni estadísticas. Es orgullo, historia y rivalidad. Este viernes 26, desde las 3:15 de la tarde, el Coloso de Ocopilla volverá a vestirse de gala para albergar una nueva edición del tradicional enfrentamiento entre Sport Huancayo y ADT de Tarma, dos instituciones que han construido una rivalidad deportiva que trasciende generaciones.

Wankas y tarmeños, dos ciudades hermanadas por la historia de haber llegado al fútbol profesional por la puerta grande, volverán a medir fuerzas en la Copa Caliente de la Liga, donde ambos comparten el liderato del Grupo E con cuatro unidades.

El Rojo Matador llega motivado tras derrotar por 2-1 a Unión Minas, mientras que el Vendaval Celeste hizo lo propio al imponerse por 3-1 a Alianza Universidad de Huánuco. Los dos llegan con la pólvora encendida y con la misión de dar un golpe de autoridad en la serie.

Fuera de la cancha también hay un duelo de peso. Dos dirigentes con fuerte presencia en el fútbol peruano lideran sus instituciones: Raúl Rojas en Sport Huancayo y Claudio Limaylla en ADT, presidentes que han apostado por proyectos sólidos y que mantienen intacta la ilusión de volver a colocar a sus equipos en torneos internacionales.

En los banquillos también habrá choque de estrategas extranjeros. Richard Pellejero, técnico del Rojo Matador, busca cambiar el rumbo de una campaña complicada tras ubicarse en el penúltimo lugar del Torneo Apertura y apunta a la recuperación en el Clausura.

Al frente estará Diego Ripacolli, conductor del Vendaval Celeste, cuyo equipo marcha en la décima casilla y aspira a consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.

Uno de los ingredientes especiales de este clásico será la presencia de talento serrano en ambos planteles. El huancaíno Edu Villar defenderá los colores del cuadro local, mientras que Jhojan Garcilazo será una de las cartas de ADT para intentar silenciar Ocopilla.

La mesa está servida

El balón está listo para rodar. Y cuando se enfrentan Sport Huancayo y ADT, los pronósticos quedan en el vestuario. Porque en el clásico del centro, la gloria se juega a corazón abierto y cada pelota se disputa como si fuera la última.