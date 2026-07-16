El Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final de la Copa del Mundo que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, uno más que el Barcelona, ocho.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste , pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador del Juventus.

La Roja, mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.

El Barcelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria ‘Gavi’, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.

El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en la plantilla italiana que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada ‘Nazio-Juve’, y del Peñarol en el Maracanazo.