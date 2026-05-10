Decepcionó a su hinchada. Carlos A. Mannucci no pudo en casa y dejó escapar dos puntos al igualar 0-0 ante Unión Comercio, en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha seis de la Fase Regional del Grupo 1 del torneo de la Liga 2 Caliente.

PAREJO

Al minuto de juego, el mediocampista colombiano José Carlos Muñoz de un tiro libre exigió al golero del “Poderoso del Alto Mayo”, Luis García, quien tuvo que esforzarse al máximo para desviar el balón y ahogarle el grito de gol al cuadro tricolor. La visita respondió cuando el volante Esteben Cruz incursionó por la banda derecha y sacó un zapatazo que casi sorprende al guardameta carlista Gerson Valladares.

Sobre los 35’, dentro del área, apareció el extranjero Muñoz para pegarle cruzado y el balón pasó por encima del parante. Antes de irse al descanso, el carlista Joaquín Aguirre sacó un zapatazo desde fuera del área y el portero García, que estuvo atento, sacó una mano salvadora para evitar el tanto trujillano.

SIN IDEAS

En la segunda mitad, el tricolor con ganas más que con buen fútbol trataba de generar peligro y romper la paridad en el Mansiche. El uruguayo Mario Viera, DT del club trujillano, decidió mover sus piezas para enviar al campo de juego a Piero Vivanco y Bruno Portugal. A pesar de tener el balón, no pudo reflejarlo en el marcador el tricolor. Ante la lesión de Alfred Solar, tuvo que ingresar Arnold Cotito. El joven ariete tampoco fue la solución.

A los 74’, el volante Javier Navea recuperó un balón y le pegó desde larga distancia para exigir a Valladares, quien en gran reacción se encargó de desviar el esférico y así mantener el cero en su pórtico. En los minutos finales, tanto carlistas y el “Poderoso del Alto Mayo” parecieron que se contentaron con la paridad. El marcador no cayó nada bien en la hinchada local que espera que se pueda mejorar y así poder pelear por retornar a la máxima división del fútbol peruano.

ASÍ MARCHAN

A falta del duelo entre Pirata FC y Academia Deportiva Cantolao, que juegan recién mañana en Chiclayo, la tabla de posiciones tiene a Deportivo Llacuabamba como puntero con 15 puntos. Le siguen Pirata FC (10), Unión Comercio (10), Mannucci (8), César Vallejo (6), ADA de Jaén (6), Universidad San Martín (5) y Cantolao (4).