El director técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, expresó su decepción tras el empate 2-2 ante Honduras en un amistoso internacional disputado en Madrid, resultado que dejó escapar una victoria que parecía asegurada en los minutos finales.

El estratega brasileño reconoció que el equipo mostró dificultades para sostener la ventaja en los momentos decisivos del partido.

“Tenemos que aprender a cerrar los partidos, porque nos ha faltado madurez para cerrar el partido, así como quizá también un poco de fuerza, tenemos que aprender a administrar mejor las fuerzas”, señaló Menezes tras el encuentro.

Destacó el protagonismo del equipo en el primer tiempo

Pese al resultado final, el entrenador resaltó el desempeño mostrado por la selección peruana durante los primeros 45 minutos, en los que el equipo tomó la iniciativa y generó situaciones de peligro.

“El equipo en la primera parte asumió el protagonismo, salió a construir y logró generar buenas ocasiones y eso es lo que queremos”, indicó el técnico brasileño.

Durante ese periodo, la ‘bicolor’ logró controlar el balón y generar opciones ofensivas, mostrando una propuesta de juego basada en la posesión y el ataque.

Menezes reconoce que el proceso recién comienza

El empate ante Honduras se suma a la derrota 2-0 frente a Senegal en el partido previo, resultados que marcan un inicio sin triunfos en la nueva etapa liderada por Menezes.

El entrenador insistió en que el equipo se encuentra en una fase inicial de trabajo y que el rendimiento debe evaluarse como parte de un proceso en construcción.

“Estamos en el inicio del camino y todavía tenemos muchas cosas que mejorar”, concluyó Menezes.

La selección peruana deberá continuar su preparación en los próximos encuentros internacionales, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento colectivo y mejorar su capacidad para sostener resultados favorables.