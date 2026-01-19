El atleta huancaíno César Rodríguez Diburga señaló que se alista para las clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que se inician el siguiente año.

“En total serán 48 los marchistas de todo el mundo que clasificarán a Los ángeles 2028 para los 20 kilómetros de competencia. Trabajaré duro para estar entre esos 48 y dejar nuevamente en alto el nombre del Perú”, sostuvo el medallista huancaíno.

La competencia más cercana serían los Juegos Sudamericanos ODESUR que se realizarán en Argentina del 12 al 26 de septiembre próximo.

“Terminaré mi preparación con un campamento en Ecuador que durará aproximadamente un mes, acompañado de mi entrenador Andrés Chocho, ecuatoriano de la ciudad de Cuenca”, puntualizó.

Rodríguez Diburga a sus 28 años cuenta con más de 60 medallas nacionales e internacionales. Es récord nacional en marcha atlética y deportista olímpico.

En París 2024 obtuvo el cuarto lugar en la prueba de 20 kilómetros obteniendo un diploma olímpico. Debido a una lesión no participó en el Dudinska 50 en Eslovaquia en marzo de 2025.