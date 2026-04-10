La FPF, con la continuidad de Agustín Lozano en la presidencia, pretende potenciar el fútbol peruano y, en consecuencia, la selección peruana, pero hay algunas reglas que no resultan favorables. Hoy, Marcio Valverde analiza la actualidad del balompié nacional.

Vas por tu tercera temporada en la Liga 2. ¿Cómo ves el desarrollo profesional del torneo?

Siento, desde el 2024 que estoy jugando, que cada año ha ido mejorando. De todas maneras, hay algunas falencias por mejorar, pero creo que ha ido creciendo. Ahora, el torneo se extendió un poco más y eso es bueno, porque antes duraba seis meses y los jugadores se quedaban sin trabajo. Y se ha vuelto más competitivo, todos se preparan mejor y le dan más importancia. Antes, solamente algunos equipos peleaban y más o menos sabías quién iba a subir. Ahora, ya no. Y hay un tema con la televisión, pues todos los partidos no son transmitidos. Se ven por YouTube y hay canales en Claro y Movistar, pero no es lo adecuado.

Justamente, hubo polémica porque los jugadores no tenían contrato de temporada completa. ¿Debería estandarizarse el calendario para respaldarlos?

Sí, ayudaría a los jugadores. Sin embargo, también viene la parte de la dirigencia. Hay equipos que comenzaron a trabajar una o dos semanas antes de que inicie el torneo, le sacan la vuelta a la regla. Está bien que el torneo empiece los primeros días de abril, pero entrena desde marzo o quincena de febrero para que les des, al menos, un contrato profesional de 9 o 10 meses. Eso sería lo ideal. Hay clubes que juegan con eso, han iniciado sus prácticas 15 días antes del campeonato y eso no favorece a los jugadores.

En primera división, aumentaron los cupos de extranjeros. ¿Cuánto afecta a que los jugadores peruanos y los jóvenes puedan mostrarse?

En realidad, afecta un montón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, la nacionalización es más fácil para los extranjeros, necesitan dos años. Con esta regla, es demasiado, pues le quitas cupo a los futbolistas peruanos. Vas a preferir tener una selección de nacionalizados o una selección de jugadores peruanos. Ahora, estoy viendo que quienes se nacionalizan piensan en la selección. Siento que es un tema más de negocio con los empresarios que otra cosa. Por no ocupar plaza de extranjero en el torneo local, me parece bueno, hasta cierto punto, pero, después, querer estar en la selección y verlo tan fácil, no. Creo que ellos deberían pensar en la selección de su país y luchar por eso. Sería ideal. Le estamos quitando espacio a los peruanos por todos lados y eso no debería pasar.

Hace poco se vio a un club alinear con 10 jugadores no nacidos en Perú. ¿Ves posible que los dirigentes se den cuenta de cuánto afectan a los jugadores locales?

Por eso te digo, creo que viene más por un tema de negocio. Para mí, es eso, negocio, empresarios, gente metida en el fútbol, es todo un cúmulo de cosas. Y siento que es un negocio redondo, porque se ve mucho más. Hemos visto en el partido de FC Cajamarca, en la tercera fecha, que salió con 10 extranjeros y un nacional. Ahí te das cuenta que la regla está mal hecha. Y algunos dicen que los extranjeros le dan más nivel al fútbol peruano, lo repotencian, pero ves a FC Cajamarca que está último. También es amiguismo, porque te das cuenta que en ese equipo contrataron a gente más por amistad que por armar un buen plantel. Son muchas cosas y los dirigentes le dan más espacio a los extranjeros que a los nacionales, y se terminan disparando solos a los pies.