La selección peruana de fútbol tiene prácticamente definido el equipo titular que enfrentará hoy a Bolivia, desde las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El entrenador Mano Menezes prepara una alineación con la que buscará conseguir la segunda victoria al mando del combinado nacional.

En el arco no habría mayores novedades y Pedro Gallese sería el encargado de defender la portería peruana. La línea defensiva estaría integrada por Matías Lazo, jugador de FBC Melgar, Fabio Gruber, Alfonso Barco y Marco López, quienes tendrán la responsabilidad de contener los ataques del conjunto boliviano.

En el mediocampo, el estratega brasileño apostaría por Wilder Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Andy Polo y Oslimg Mora, mientras que en la ofensiva confiaría en Maxloren Castro y Gianluca Lapadula para buscar el desequilibrio y concretar las ocasiones de gol. Como alternativas para el ataque estarán Bassco Soyer, Adrián Ugarriza y Jhonny Vidales, también futbolista de Melgar.

El encuentro representa una nueva oportunidad para que Menezes consolide su propuesta futbolística y evalúe a los jugadores convocados. La presencia de Lazo desde el arranque y la posibilidad de que Vidales sume minutos generan expectativa entre los seguidores del cuadro rojinegro, que tendrán representación en el combinado nacional.

SALDO NEGATIVO

Hasta el momento, bajo la dirección técnica de Mano Menezes, Perú disputó ocho partidos amistosos, con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas. La única victoria fue ante Haití por 2-1, mientras que igualó 2-2 frente a Honduras y 1-1 contra México.

En sus otros compromisos, la Blanquirroja cayó ante Senegal (0-2), España (1-3), Estados Unidos (1-4), Canadá (0-2) y Colombia (0-2), resultados que evidencian la necesidad de mejorar su rendimiento. Frente a Bolivia, el equipo nacional buscará cambiar esa tendencia y sumar un triunfo que fortalezca el proceso del técnico brasileño.