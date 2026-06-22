El delantero de Francia, Kylian Mbappé, continúa acercándose a marcas históricas en el fútbol mundial, aunque aseguró que su principal objetivo es disfrutar del Mundial 2026 y ayudar a su selección a conseguir buenos resultados.

El atacante tendrá una nueva oportunidad de ampliar su cuenta goleadora este 22 de junio, cuando los franceses enfrenten a Irak por la segunda fecha del Grupo I.

El jugador del Real Madrid suma 14 goles en tres ediciones de la Copa del Mundo y se encuentra a solo dos anotaciones de alcanzar a Lionel Messi y Miroslav Klose, quienes comparten el récord de máximos goleadores mundialistas con 16 tantos. Pese a la cercanía de la marca, Mbappé restó importancia a las estadísticas personales y se mostró concentrado en el presente.

“Sabía que Leo marcaría (contra Argelia), siempre marca. Yo voy detrás. No estaré aquí con 40 años, me habrán echado antes”, comentó entre sonrisas durante una conferencia de prensa, dejando en claro que no está obsesionado con superar los registros históricos.

Además de su notable producción goleadora, Mbappé está próximo a alcanzar otro hito importante: disputar cien partidos con la selección francesa. En el debut de los ‘Bleus’ en el Mundial, donde vencieron 3-1 a Senegal, el atacante también superó a Olivier Giroud para convertirse en el máximo goleador de la historia del combinado francés.

“Siempre es un placer tener la oportunidad de jugar con la selección. No hay nada más grande que jugar con el equipo nacional”, afirmó Mbappé durante la rueda de prensa realizada en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.