Melgar visita a UTC con la misión de escalar en el Torneo Clausura

Los futbolistas de FBC Melgar llegan motivados para enfrentar mañana a UTC de Cajamarca, desde las 13:00 horas, en el estadio Héroes de San Ramón. El encuentro abrirá la fecha 13 del Torneo Clausura y representa una oportunidad para que el cuadro arequipeño sume tres puntos importantes en su objetivo de escalar posiciones. UTC, por su parte, afronta el compromiso tras consumarse su descenso.

La principal ausencia en el equipo dirigido por Miguel Rondelli será la del volante ecuatoriano Kevin Minda, quien no viajó con la delegación rojinegra. Para cubrir su lugar, el estratega argentino maneja dos alternativas: sus compatriotas Marcos Portillo y Horacio Orzán, quienes disputan la posibilidad de integrar el once titular.

El resto de la alineación mantendría la base que viene actuando en el Clausura. Jorge Cabezudo estaría en el arco; Matías Lazo, Leonel González y Nelson Cabanillas integrarían la defensa, mientras que Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta completarían el equipo junto con el volante que ocupe el lugar de Minda.

El compromiso será clave para las aspiraciones de Melgar, que ocupa el quinto puesto del Clausura con 22 unidades. La tabla se mantiene ajustada, con ocho equipos separados por apenas tres puntos, por lo que una victoria en Cajamarca permitiría al Dominó sumar y ejercer presión sobre los conjuntos que se encuentran por encima en la clasificación.

En la tabla acumulada, el conjunto rojinegro se ubica en el tercer lugar con 50 puntos, a tres de Universitario, que marcha segundo, y a 12 del líder Alianza Lima. Por ello, el resultado también tendrá importancia en la lucha por mejorar su posición general y acercarse a los primeros puestos del campeonato.

Otro aspecto que deberá considerar Rondelli es la situación disciplinaria de Juan Escobar y Walter Tandazo, quienes acumulan cuatro tarjetas amarillas. Si alguno de los dos recibe una nueva amonestación en el partido frente a UTC, quedará suspendido para el siguiente compromiso ante Comerciantes Unidos, en Arequipa.