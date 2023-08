El conjunto FBC Melgar se prepara para sacar ventaja ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Los rojinegros recibirán a los cremas en el estadio monumental de la Universidad Nacional de San Agustín a las 18:00 horas.

Este partido sin duda será el que marque un hito en la tabla de posiciones, pues ambos comparten 14 puntos. Mientras el Dominó se encuentra en la segunda posición, Universitario está por debajo y la única diferencia es un gol. Ambos necesitan de los 3 puntos para tomar el liderato y desplazar a Sporting Cristal que tiene 14 goles a favor.

Para este encuentro crucial, Melgar estaría con una ventaja porque el cuadro de la “U” tendrá hasta cinco jugadores que no viajarían a la Ciudad Blanca. Según el Dt Jorge Fossati, Matías Di Benedetto, Emanuel Herrera, Roberto Siucho, Alexander Succar y José Rivera, se encuentran indispuestos.

Mientras el entrenador Mariano Soso buscará plantear un sistema ultra ofensivo para tener la victoria en casa y seguir con el torneo. Luego de ganar a Sport Boys de visita, el Dominó podría tener una variante en su habitual oncena titular como Alejandro Ramos que ocuparía el lugar de Cristian Bordacahar como extremo derecho.

Además, Cáceda en la seguridad del arco; Archimbaud, Galeano y Orzán en defensa; Walter Tandazo como medio campista; Tomás Martínez, Pablo Lavandeira, Kenji Cabrera y Alejandro Ramos. Jhamir D’Arrigo y Bernardo Cuesta en ofensiva.

En cuanto a la propuesta de que Bernardo Cuesta sea llamado a la nacional, Ricardo Bettocchi no descartó que pueda darse esta oportunidad si la Federación Peruana de Futbol hace la consulta.

“Los cambios que han salido hoy en FIFA aún no permiten que Bernardo (Cuesta) juegue por la selección peruana, pero eso no deja de lado que la Federación pueda hacer una consulta por el caso específico. No hemos recibido ninguna consulta formal por parte de la Federación”, dijo Bettocchi en conferencia de prensa ayer.