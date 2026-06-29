Al comenzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi se mantiene como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, una cifra que ha construido al marcar en cada una de las presentaciones de la selección de Argentina. El capitán albiceleste atraviesa un gran momento futbolístico y encabeza la lucha por la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

Los escoltas del astro argentino son Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, ambos con Francia, además del noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior, quienes acumulan cuatro goles cada uno y continúan en carrera con opciones de alcanzar el primer lugar de la clasificación de artilleros.

Con tres anotaciones aparecen Brian Brobbey (Países Bajos), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá), Elijah Just (Nueva Zelanda), Harry Kane (Inglaterra), Johan Manzambi (Suiza), Ismael Saibari (Marruecos), Ismaila Sarr (Senegal), Deniz Undav (Alemania) y Yoane Wissa (República Democrática del Congo), todos ellos con la posibilidad de acercarse a la cima conforme avance la fase de eliminación directa.

Con 2 goles

Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gakpo (Países Bajos), Gueye (Senegal), Havertz (Alemania), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzábal (España), Pepe (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

Con 1 gol

Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Ahmad Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Stephen Eustaquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Raúl Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Lautaro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (RD Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Nuno Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Luis Romo (México), Sabre (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Mo Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Hélio Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

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