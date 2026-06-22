Los reconocimientos hacia Lionel Messi no dejan de multiplicarse luego de una nueva actuación memorable en el Mundial 2026. El delantero argentino fue la figura en el triunfo por 2-0 sobre Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los dieciseisavos de final y le permitió alcanzar un nuevo hito histórico.

Con los dos tantos convertidos ante el conjunto europeo, Messi llegó a 18 goles en copas del mundo y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los mundiales, superando el registro de 16 anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde Brasil 2014.

Tras el encuentro, el capitán argentino reconoció la dificultad del compromiso y el desgaste físico acumulado. “Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso”, declaró ante los periodistas. Luego añadió: “Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar”, aunque dejó entrever su deseo de reunirse con sus compañeros para celebrar la importante victoria.

El astro argentino también se refirió al penal que desperdició a los 9 minutos del primer tiempo. Lejos de lamentarse por la oportunidad perdida, destacó el rendimiento colectivo y el resultado conseguido. “Está espectacular cómo se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado”, señaló el delantero.

COMPAÑEROS

Las muestras de admiración llegaron rápidamente desde el propio vestuario argentino. Julián Álvarez, quien todavía no se encuentra en plenitud física, elogió la vigencia de su compañero y capitán. “Es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia”, afirmó el atacante.

El delantero del seleccionado argentino también resaltó la extraordinaria trayectoria de Messi en la élite del fútbol mundial. “No hay mucho que decir de Leo. Más de 20 años siendo el mejor del mundo, es el mejor de la historia”, manifestó, sumándose a las voces que consideran al rosarino como una figura irrepetible.

El nuevo récord llega además como un adelanto especial de cumpleaños para el astro argentino, quien dentro de dos días cumplirá 39 años.

Su compañero Lisandro Martínez prefirió evitar cualquier comparación y pidió valorar su legado. “No hay palabras para hablar de Leo. Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo a un lado y que sea argentino. Hay que valorarlo”, afirmó el defensor, reflejando el sentimiento que hoy comparten millones de aficionados en Argentina y el mundo.

DT DE AUSTRIA

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, se rindió a la magia de Leo. “Ya sabíamos que Messi está en otro nivel y nos ha demostrado que no es uno de los mejores, sino el mejor”, afirmó

El técnico alemán, a pesar de la derrota se mostró tranquilo. “En general estoy satisfecho con el desempeño de mi equipo y de cómo jugaron hoy”, dijo.