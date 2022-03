El defensa central de la selección peruana, Miguel Araujo, se integró a los entrenamientos junto a la bicolor con miras a los encuentros de Perú frente a sus similares de Uruguay y Paraguay, sin imaginar que terminaría dando positivo a Covid-19.

Pero, horas antes de partir con destino a Perú, Miguel Araujo le dio tremenda sorpresa a su esposa Jacqueline Palomino, a quien le pidió le ayude a hacer su maleta, sin que ella imaginara que minutos después le daría sus tickets de avión para venirse a Perú.

“Antes de dormir le dije (a mi esposa) que me ayude en hacer mis maletas. Ni sospechó que la estaba grabando. Luego terminamos y le dije mira tu celular, le había enviado los boletos. Nos vamos a Perú. Qué linda reacción tuvo”, contó Araujo, quien compartió un video de como su bella esposa queda gratamente sorprendida.

“Surprise to the family (sorpresa a la familia). Qué lindo momento, la sorpresa es mutua, tú por no saber nada y yo porque amo tu reacción, te mereces lo mejor te amoooo, los amo familia gracias a Dios por siempre tenerlos a mi lado”, agregó.

En redes sociales, los fans del futbolista peruano felicitaron la tremenda sorpresa y detalle que tuvo con su esposa. Por su parte, Jacqueline Palomino dijo que no se lo esperaba.

“Gracias por esto!!! Gracias bebe te juro que no me lo esperaba, mi Perú hermoso, abrazar a los míos. Alentarte mi Perú bonito. Te Amooooooo Mi Araujo bellooooooo Dios nos bendiga!!”, escribió la mamá de los dos hijos del peruano.

